مقتل 3 من الجيش العراقي جراء تفجير جنوب كركوك.. وسقوط قذائف في «ديالي»

قال مصدر أمني عراقي، اليوم، إن 3 منتسبين في الجيش بينهم ضابط قتلوا وأصيب شخصا آخر، بتفجير استهدف دوريتهم جنوب كركوك شمال البلاد «تعد خامس أكبر مدن العراق من حيث عدد السكان».

وأوضح المصدر لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، أن عبوة ناسفة استهدفت سيارة من نوع «همر» تابعة للفرقة 11 بالجيش العراقي في قضاء داقوق بالمحافظة العراقية.

وفي سياق آخر، أوضح مصدر أمني، اليوم، أن 3 قذائف هاون سقطت في منطقة «العبارة» بمحافظة ديالى، شرق العاصمة العراقية «بغداد»، دون وقوع خسائر بشرية.

وكانت أجهزة مكافحة الإرهاب في العراق، كثفت في وقت سابق اليوم، من تواجدها في «المنطقة الخضراء»، تحسبًا لأي اعتداء على السفارات والبعثات الدبلوماسية والعراقيين، بالتزامن مع تأكيد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنه لن يسمح بحدوث أي تجاوزات تحت أي عنوان.

وقالت «قيادة العمليات المشتركة» في العراق، إن الانتشار الأمني في بغداد رسالة لكل من يعتقد أن لعاصمة العراقية غير آمنة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية، مشيرة إلى تكثيف الجهد الاستخباري والمراقبة الجوية وإدخال معدات حديثة في المناطق التي تستخدم لإطلاق الصواريخ، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت العاصمة العراقية «بغداد» شهدت توترات في وقت سابق مع تهديدا مسلحي «عصائب أهل الحق» بالتصعيد وشن هجمات على مصالح أمريكية ومقرات عراقية.

وأوضحت «قيادة العمليات المشتركة»، أن الانتشار الأمني في العاصمة العراقية هو حيطة وحذر خاصة مع بداية العام الميلادي الجديد، وفقا لما ذكرته شبكة «رووداو» الإعلامية، مضيفة أن عمل القوات الأمنية العراقية، فيه الكثير من التحديات منها الارهاب والسلاح غير المنضبط وفيروس كورونا المستجد«كوفيد 19».