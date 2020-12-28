سلاح منفلت وتهديد للمواطن.. حلقة جديدة من صراع الميليشيات في العراق

في تصاعد جديد للأزمة المشتعلة منذ أيام بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وميليشيات عصائب الحق المسلحة، أكد أن بلاده لن تسمح للسلاح المنفلت بتهديد أمن وحرية المواطن.

وقال الكاظمي خلال ترؤسه اجتماعا موسعا لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية،إن الحكومة العراقية لن تسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية.

وتأتي تصريحات الكاظمي بعدما أصدر القضاء العراقي، الأحد، مذكرة اعتقال بحق المسؤول الأمني باسم كتائب حزب الله العراق المعروف باسم أبو علي العسكري.

وبعد تغريدته التي أكد فيها استعداد الحكومة العراقية للمواجهة إذا اقتضى الأمر، هددت عناصر من ميليشيات عصائب الحق في مقطع فيديو رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مؤكدين أنهم رهن إشارة زعيم ميليشيا العصائب، قيس الخزعلي.

من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن أمن العراق أمانة في أعناقنا، ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات.

وأضاف في تغريدة على تويتر بعد تهديدات العصائب: عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون.

وتابع: طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية أخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر.

وخرجت تصريحات أخرى للميليشيات هددت فيها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بشأن قيام القوات العراقية باعتقال أحد المتهمين بإطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء.

وانتشرت القوات الأمنية العراقية بكثافة من منطقة شارع فلسطين إلى جسر المثنى في العاصمة بغداد، بعد احتشاد ميليشيا العصائب.

كانت وثيقة حصلت عليها العربية، اليوم الجمعة، كشفت اعتزام ميليشيات عصائب أهل الحق، التحشيد قرب أحد المقار الأمنية الحساسة في بغداد.

ووجهت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بنظر القضايا الإرهابية أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة بالقبض على المتهم حسين مؤنس فرج العبودي المدعو أبو علي العسكري، حيث ذكرت أن الاعتقال يأتي على خلفية الإرهاب.