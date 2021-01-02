محام: خبير أوكراني أثبت عدم التلاعب في كاميرات المراقبة بقضية ريجيني

قال محمد أبو شُقة المحام بالنقض وأستاذ القانون الجنائي، إن النيابة العامة المصرية تواصلت في إطار تحقيقاتها في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو روجيني، من خلال وزارة الخارجية، مع الشركة المصنعة للكاميرات التي طلبت تفريغ محتوياتها بنطاق تواجد الباحث في يوم مقتله، لكي تسعى إلى إحضارها لمصر وتباشر استدعاء كل المشاهد المسجلة عن يوم واقعة اختفاء الشاب، لكن الشركة لم تستجب، وحينها اتفقت النيابتان المصرية والإيطالية على حضور خبير أوكراني واستلم كل وحدات التخزين التي تتضمن المشاهد المسجلة للأماكن التي تردد عليها الشاب الإيطالي.

وأضاف «أبو شقة» خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، عبر شاشة «mbc مصر»، تعليقًا على سؤال مقدم البرنامج عن كيفية عدم ملاحظة الطريقة التي اختفى بها: «اختفى في 25 يناير عام 2016، وظهرت جثته في 3 فبراير، أي بعد أيام من اختفائه، ولذلك فإن هذه الأجهزة تقوم بالمحو التلقائي، وعندما رجعت النيابة إلى الشركة الألمانية المصنعة لهذه الكاميرات اعترفت بوجود هذا المحو».

وتابع: «عندما جرى تسمية الخبير الأوكراني تسلم الأجهزة في حضور وفد إيطالي رفيع المستوى لكي تكون الأمور على بينة للجميع، لكنه وضع تقريرًا كتب فيه صراحة أنه بفحص جميع هذه الأدلة ووحدات التسجيل ثبت أنه لم يثبت مطلقًا حدوث أي عبث أو تدخل بشري للمحو أو وجود أي فجوات غير طبيعية».

وشدد على أنه جرى تشريح الجثة على أعلى مستوى وقامت النيابة العامة المصرية بفعل كل ما كان يجب أن يُفعل في هذا السياق: «في مكان وجود الجثة لم تكن هناك أي كاميرات مراقبة، لكنها كانت موجودة في نطاق اختفائه وجرى التحفظ عليها وفُحصت بمعرفة مصر في حضور الجانب الإيطالي وخبير أوكراني، ولم يظهر منها ما يشير إلى حقيقة اختفائه أو من ارتكب جريمة القتل في حقه».