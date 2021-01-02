تفاصيل إصابة عمرو موسى بفيروس كورونا.. حرارة مرتفعة منذ 4 أيام

كشف أحمد كامل، المستشار الإعلامي للسيد عمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، تفاصيل إصابة «موسى» بـ فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال «كامل»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، ان عمرو موسى، شعر بارتفاع في درجة الحرارة منذ أربعة أيام، حيث تم إجراء مسحة له بالأمس، وثبتت إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم إجراءات فحوصات أخرى له.

الوضع الصحي لـ عمرو موسى مستقر حتى الآن

وأشار المستشار الإعلامي، إلى أن الوضع الصحي للسيد عمرو موسى، لا يستلزم التواجد في مستشفى عزل، وأنه تم عزله بالمنزل، وهناك متابعة مع الأطباء، مؤكدا أن الوضع الصحي لوزير الخارجية الأسبق مستقر حتى الآن.

يذكر أن المكتب الإعلامي للسيد عمرو موسى، صرح أمس، بثبوت تشخيص حالته بمرض «كوڤيد 19»، بعد ظهور إيجابية المسحة التي قام بإجرائها.

وقال بيان صادر عن مكتب أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، أن حالة «موسى» تخضع للعزل المنزلي وهي حتى الآن مستقرة؛ وأنه يتلقى العلاج تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء والأساتذة.

واختتم مكتب «موسى»، البيان بالتوجه بالشكر لكل أصدقائه، ولكل من بادر بالاتصال والرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، طالباً منهم الدعاء له أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.