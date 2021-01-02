5 أماكن للتنزه في مرسى مطروح

لم يستطع أهالى مدينة مطروح، البقاء فى البيوت منعزلين لمواجهة جائحة كورونا، على مدار الأسبوع، حيث حرصوا على الخروج للتنزه فى بعض الأماكن السياحية الخالية من التجمعات للاستمتاع وقضاء بعض الأوقات.

ويقصد أهالى مطروح بعض المناطق السياحية فى أيام العطلات، ومنها الجمعة والسبت من كل أسبوع للاستجمام، وتغيير الأجواء المنزلية، والإبتعاد عن رتابة الحياه اليومية.

وتحاول بعض الأسر المطروحية التنزه فى بعض الأماكن فى مدينة مرسى مطروح فى أطراف المدينة بعيدا عن الزحام أو التجمعات أو الأماكن للحفاظ على أنفسهم فى ظل الابتعاد عن دائرة العدوى بفيروس كورونا والذى يسبب قلقا لجميع المواطنين خلال هذه الأيام.

وتنشر «الوطن» 5 معلومات عن أماكن التنزه لأهالى مرسى مطروح التى يذهبون إليها فى أيام العطلات تزامنا مع الموجه الثانية من كورونا.

- تخرج الأسر المطروحية إلى منطقة باب البحر للجلوس على الشاطىء للاستمتاع بسطوع الشمس والطقس الممتاز الذى تتميز به المنطقة.

- كوبرى روميل والذى يعد أشبه بكوبرى إستانلى فى الإسكندرية، فهو كوبرى سياحى يقف عليه المواطنون وقت العصارى يشاهدون جمال الطبيعة البحر والرمال الناعمة على الشواطىء، والطبيعة الخلابة لسواحل مطروح وألوان البحر الفيروزية التى تتميز بها عن غيرها من المدن الساحلية فى حوض البحر الأبيض المتوسط.

- يقوم بعض الشباب بالخروج لطهى الطعام فى الصحراء فى الوديان على الحطب من جذوع الزيتون والاستجمام فى أجواء الشتاء والسهر حول راكية النار للشعور بالدفء.

- يتخذ بعض الشباب صيد الأسماك فى البحر فى سواحل مرسى مطروح ملاذا طيبا للهروب من صخب المدينة، والاستمتاع بالبحر والصيد على مدار اليوم منذ شروق الشمس وحتى الغروب.

- تقوم بعض الأسر بالجلوس فى شاطىء روميل، وقضاء يوم كامل داخل الشاطىء وأبنائهم ولعب كرة القدم خاصة وأن الشاطئ خارج نطاق وسط المدينة ويبعد عنها عدة كيلومترات فى أطرافها ويذهب إليه من لدية سيارة للجلوس هناك فى أجواء طبيعية هادئة.