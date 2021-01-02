الزوج نصب لهما كمينا.. تفاصيل سقوط سيدة وعشيقها في منشأة ناصر

«أنا مسكتهم داخل غرفة النوم، وفكرت كتير أني أقتلهم بس الحمد لله تراجعت في آخر لحظة عشان مراتي متستهلش أني أضيع نفسي وأدخل السجن بسببها»، تلك الكلمات ملخص اعتراف شاب ثلاثيني ضبط زوجته وعشيقها متلبسين على فراش الزوجية في منشأة ناصر، بعدما تمكن بمعاونة الجيران في الإمساك بالعشيق قبل محاولته الهرب، وقت أن دخل في شجار مع زوجته بسبب فعلتها الشنعاء.

الزوج: مراتي كانت بتخوني بعد سنة من الجواز

روى الزوج كيف كان كان يشك في سلوك زوجته وتيقنه من صحة ظنونه: «كنت بشك في مراتي بعد الجواز بسنة بسبب تصرفات غير طبيعة وحديثها في الهاتف لوقات طويلة وجلوسها على فيسبوك بالساعات، تحدث معها مرات كثيرة كانت تنكر أي علاقة لها بأي شاب، وتقول إن حديثها مع صديقاتها فقط»، ردود الزوجة وإصرارها على تلك الرواية، جعل الزوج يتراجع عن الشك في سلوكها، لكنه كان يراقبها.

وتابع الزوج في تحقيقات النيابة، بأنه أوهم زوجته بأنه سوف يتأخر في العمل وربما يبات خارج المنزل، عندها وجدت الزوجة أن الفرصة سانحة لها، فاتصلت بعشيقها وأخبرته بما قاله زوجها، وبعدها اتفق الطرفان على ممارسة الجنس داخل منزل الزوجية، لكن الزوج نجح في نصب الكمين لهما وتمكن من ضبطهما متلبسين بالرذيلة.

الزوجة الخائنة: عشيقي حضر مرة واحدة في البيت

الزوجة وعشيقها اعترفا بتفاصيل الجريمة، وادعت الأولى أنها الخطيئة الأولي التي ارتكبتها مع عشيقها، وأن كل ما حدث بينهما في السابق كان مجرد أحاديث فقط وأن هذه المرة التي ضبطت فيها هي المرة الأولى التي التقت فيها عشيقها، لافتة إلى أن علاقتهما عمرها شهران فقط.

وقررت نيابة منشأة ناصر حبسهما بتهمة الزنا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعدها جدد قاضي المعارضات حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.