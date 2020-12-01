خططنا لسرقته ومات بالمخدر.. اعترافات 5 فتيات قتلن شابا في شقة دعارة

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، بعد تناوله كوبًا من العصير المخدر داخل شقة دعارة في مدينة 15 مايو، حيث وقع الشاب ضحية فخ محكم من 5 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب، من خلال صفحة يعرضن أنفسهن عليها بموقع فيسبوك.

اعتراف المتهمات

"احنا حطينا المخدر في العصير عشان نسرقه مش نقتله، بس مات فجأة بعد ما شرب العصير"، كانت هذه اعترافات الفتيات بتفاصيل جريمة قتل الشاب المقترن بسرقة سيارته وهاتفه المحمول وإخفاء جثمانه في منطقة صحراوية بحلوان، بعد القبض عليهن من قبل المباحث بعد 3 أيام من العثور على جثمان المجني عليه.

سر السرنجة

خطة شيطانية لجأت إليها الفتيات بعد مقتل الشاب داخل شقتهن، ونجحن في حمل جثمانه داخل سيارته وألقين به في صحراء حلوان وبجانبه سرنجة، لتضليل المباحث بأن الجريمة حدثت عن طريق تناول الشاب جرعة مخدر، لكن الشكوك كانت كبيرة، والألغاز تحيط بالجثمان الممدد فوق الرمال الصفراء، لتبدأ على الفور جهود مكثفة من الأجهزة الأمنية بالقاهرة، لم تتوقف حتى توصلت بالفعل إلى كشف غموض الواقعة، إذ تبين أن وراءها 5 فتيات.

حبس المتهمات

قررت النيابة العامة حبس المتهمات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل المقترن بالسرقة والتخلص من الجثمان بإلقائه في الصحراء، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان أسباب وفاته رسميًا، بعد أن تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا بالعثور على جثة شاب في منطقة جبلية بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين عدم وجود ثمة إصابات في جثمان المتوفى.

الطب الشرعي يكشف السر

وكشف تقرير الصفة التشريحية، أن الشاب مات بسبب تناول مادة سامة، وأن السرنجة التي عثر عليها بجواره لم تستخدم، وإنما كان الغرض منها إخفاء الجريمة، من قبل المتهمات وبعدها كثفت المباحث جهودها ونجحت في إلقاء القبض على المتهمات.

تحريات المباحث

أفادت تحريات المباحث أنه من خلال فحص مكالمات هاتف المجني عليه، تبين وجود محادثات له مع بعض النساء، من خلال صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لاستقطاب راغبي المتعة الحرام، وأنهن وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على تلك الصفحة، وتبين أنهن 5 سيدات، مقيمات بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، عدا واحدة منهن مقيمة بمحافظة المنيا.

اعتراف المتهمات

اعترفت المتهمات بارتكاب الواقعة، عن طريق إنشاء صفحة على "فيسبوك" لاستقطاب الرجال راغبي الزواج، مشيرات إلى أنهن نجحن في استقطاب أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وتخديره عن طريق دس مسحوق لعقار مخدر بمشروب عصير، باستخدام سرنجة، وتقديمه له، وأنه سقط مغشيا عليه بعد شرب العصير، ثم توفى متأثرا بمفعول المادة المستخدمة، واستولين على سيارته وهاتفه المحمول، وبإرشادهن عثر على السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما، وكذا سرنجة بداخلها مادة مخدرة.