مروان حامد ينعى والده.. والجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

أعلن المخرج مروان حامد وفاة والده الكاتب الكبير وحيد حامد، صباح اليوم، عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».

وكتب حامد: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد.. البقاء والدوام لله وحده.. تقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر».

وعكة صحية تدخل حامد المستشفى

وتعرض السيناريست الكبير وحيد حامد لوعكة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات منطقة المهندسين إذ يُعاني من مشاكل في القلب والرئة.

وجرى نقله إلى المستشفى، بشأن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تكتمت الأسرة عن أنباء الأزمة، التي تعرض لها الكاتب الكبير، حفاظًا على حالته النفسية.

يذكر أن وحيد حامد، تم تكريمه في الدورة الثانية والأربعين، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، وهو الظهور الأخير له بالمهرجانات، كما حل ضيفًا على الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، في لقاء خاص بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أبرز ما جاء بلقاء حامد الأخير

- أنا الحاجات اللي تستحق الندم في حياتي براجع نفسي بقول الحمد لله أنها مكنتش حاجات كبيرة زي في أعمال عملتها ومكنتش راضي عنها وربما أساءت لناس دون قصد.

- فيلم «الإرهاب والكباب» بطولة عادل إمام ويسرا، تم تسميته عن طريق أحد عمال الإضاءة بعد أن كانت هناك حيرة شديدة على تسمية الفيلم.

- كنت بضيف بعض المشاهد الجنسية قبل المشاهد اللي هتحذفها الرقابة بسبب توابعها السياسية، عشان المشاهد السياسية تمر وكانت بتمر بعض الأحيان واكتشفوها في إحدى المرات.

- اكتشفت إني صادق ولم أكذب على الناس، حتى الحاجات الغلط اللي عملتها ماكذبتش على الناس فيها.