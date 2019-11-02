يحل المخرج مروان حامد ضيفاً على أولى الندوات التعليمية لـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الفترة من 12 إلى 21 مارس 2020، والمقرر إقامتها في 3 نوفمبر المقبل في مقر المجلس الفني السعودي بجدة الساعة 8 مساءً.

الندوة تأتي ضمن مجموعة ندوات تعليمية يقيمها المهرجان خلال الشهور المقبلة تمهيداً لانطلاق الدورة الأولى منه في مارس 2020 وسيتحدث خلالها المخرج مروان حامد عن فن رواية القصص الإبداعية، آليات التمويل، وعن إخراج أفلام عربية ناجحة تجارياً و رفيعة المستوى.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أول مهرجان سينمائي دولي في السعودية بدعم من وزارة الثقافة السعودية ومقره الدائم في منطقة جدة التاريخية ويهدف المهرجان إلى دعم قطاع الأفلام في المملكة وإثراء المحتوى السينمائي المحلي، ويستهدف أيضًا كافة الأعمال العربية الجديدة.