13 وظيفة يتخطى راتبها 2000 جنيه: إحداهم مدير عام شركة بـ10 آلاف

يطمح البعض للحصول على فرصة عمل يتجاوز راتبها 2000 جنيه كي يستطع سد احتياجاته اليومية وهو ما وفره موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال طرح عدد من الوظائف التي يتخطى راتبها الحد الأدنى للأجور.

الوظائف المتاحة اليوم

وظيفة مسؤولة تسويق إلكتروني

اسم الشركة: دليلك للايلتس.

مقر العمل: أبو حمص - إدكو - البحيرة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 3000 - 4500 جنيه.

وظيفة مدير مبيعات

اسم الشركة: هاي سينس للأنظمة الأمنية وكاميرات المراقبة.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 35 - 55 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 5000 - 10000 جنيه.

وظيفة مهندس it

اسم الشركة: هاي سينس للأنظمة الامنية وكاميرات المراقبة.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 4000 - 5000 جنيه.

وظيفة مسؤولة خدمة عملاء

اسم الشركة: دليلك للايلتس.

مقر العمل: البدرشين - السادس من أكتوبر - الجيزة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

الراتب الأساسي: 3000 - 4500 جنيه.

وظيفة مكتب فني

اسم الشركة: هاي سينس للأنظمة الأمنية وكاميرات المراقبة.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان - ‎5 سنوات خبرة.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4000 - 5000 جنيه.

وظيفة مسوق إلكتروني

اسم الشركة: طيبة لاند.

مقر العمل: الظاهر - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة - ‎3 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

الراتب الأساسي: 2000- 4000 جنيه.

الحوافز الاضافية: 2000- 6000 جنيه.

وظيفة مهندسين أنظمة أمنية واتصالات

اسم الشركة: هاي سينس للأنظمة الأمنية وكاميرات المراقبة.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنة - ‎5 سنوات خبرة.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 4000 - 5000 جنيه.

وظيفة مسؤول مبيعات داخلية

اسم الشركة: بي تك.

مقر العمل: الزاوية الحمراء - مدينة نصر - مصر الجديدة - مصر القديمة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنة -‎ سنتان خبرة.

السن المطلوب: 22 - 27 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 2200 جنيه.

الحوافز الاضافية: 200 - 500 جنيه.

وظيفة سكرتارية

اسم الشركة: هاي سينس للأنظمة الأمنية وكاميرات المراقبة.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: سنة - ‎5 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 2000 - 4000 جنيه.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: ميتل اند ستيل انوفيشن.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 25 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2500 - 3500 جنيه.

الحوافز الاضافية: 200 - 500 جنيه.

وظيفة مدير عام شركة

اسم الشركة: هاي سينس للأنظمة الأمنية وكاميرات المراقبة.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: إدارة عُليا.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 40 - 55 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 4000 - 10000 جنيه.

وظيفة صيدلي

اسم الشركة: الفيروز.

مقر العمل: المعادي - المقطم - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنة - ‎12 سنة خبرة.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 4000 - 6000 جنيه.

الحوافز الاضافية: 1200 جنيه.

وظيفة مبيعات خارجية

اسم الشركة: هاي سينس للأنظمة الأمنية وكاميرات المراقبة.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنة - ‎5 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 21- 35 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) .

الراتب الأساسي: 2500 - 3500 جنيه.

الحوافز الإضافية: 1000- 5000 جنيه.