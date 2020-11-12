امن سوهاج يطارد حائزي الأسلحة غير المرخصة ويضبط 33 قطعة

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج من ضبط 33 قطعة سلاح في حملة امنية مكبرة، استهدفت حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.

وتمكنت الحملة التي وجه بتنفيذها اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، وأشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، من ضبط 33 قطعة سلاح تضمنت 4 بنادق آلية و10 بنادق خرطوش و5 فرد خرطوش محلي الصنع، و14 فرد روسي محلي الصنع، و133 طلقة، كما تم ضبط تم ضبط عدد 5 قطع سلاح أبيض.

وفي مجال مكافحة المخدرات تمكنت الحملة من ضبط 21 قطعة من مادة الحشيش المخدر زنة 25 جراما، وهاتف محمول وسلاح أبيض بحوزة "أحمد.ع.ا" 32 عاما عامل ومقيم مركز طما، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما تم ضبط 20 قطعة من جوهر الأفيون المخدر زنة 300 جرام وهاتف محمول وسلاح أبيض بحوزة "أسامة.ص.ح" 32 عاما عامل ومقيم مركز جزيرة شندويل، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز جهينة من ضبط كلاً من "رجب.ا.م" 30 عاما عامل ومقيم مركز جهينة والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سرقة، و"رجب.ع.ا" 30 عاما عامل ومقيم مركز جهينة والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية.

في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 1295 " حكم، في مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير 343 مخالفة مرورية.

حررت المحاضر اللازمة للمتهمين، واخطرت النيابات المختصة للتحقيق، وكلف مدير أمن سوهاج، إدارة البحث الجنائي بتنفيذ حملات مماثلة للقضاء علي حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، ومروجي الماد المخدرة.