«الأعلى للإعلام» ينعى وحيد حامد: كان محاربا للإرهاب

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد؛ الذي توفى فجر اليوم عن عمر يناهز 77 عاما، إثر أزمة صحية.

وقال المجلس في بيان عنه إن مصر فقدت كاتبا ومؤلفا كبيرا قدم العديد من الأعمال التي ترجمت الكثير من قضايا المجتمع المصري التي تعكس قيمة الفن وقوة مصر الناعمة.

أعماله ترجمت قضايا المجتمع المصري

ولفت المجلس إلى أن الراحل ظل لسنوات طوال «محاربا شريفا بكتاباته ضد الإرهاب والتطرف، وكان قلمه لا يخاف ولا يخشى إلا الله»، بحسب تعبير البيان.

وأشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن آخر ظهور للراحل كان في ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الأخيرة.

ويُذكر أن وحيد حامد ولد عام 1944 في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ عام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التي أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، غريب في بيتي، البريء، الإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، الإنسان يعيش مرة واحدة، الغول، أنا وأنت وساعات السفر، معالي الوزير، آخر الرجال المحترمين، الهلفوت، المنسي، ديل السمكة، عمارة يعقوبيان؛ إلى جانب مسلسلات متنوعة منها: العائلة، أوان الورد، والجماعة.

شكوى ضد شركة اتصالات

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلن في نوفمبر الماضي من العام 2020 عن تلقيه شكوى، من الكاتب الراحل وحيد حامد، ضد إحدى شركات الاتصالات، يتهمها باستغلال مصنف فيلمي مملوك له في عمل إعلانات للشركة دون الحصول على إذن مسبق منه.

واعتبر حامد تصرف الشركة اعتداء منها على حقوق الملكية الفكرية الثابتة له، بحس ما ذكره المجلس الذي أكد انه وتمت إحالة الشكوى للجنة الشكاوى للتحقيق فيها.

كما أشار المجلس إلى أنه يحقق في الشكاوى المقدمة إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون المجلس والأكواد الإعلامية، ولائحة الضوابط والمعايير اللازمة؛ "لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني" بحسب بيان سابق للمجلس.