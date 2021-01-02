المخرج محمد ياسين: تشييع جنازة وحيد حامد بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة

نعى المخرج الكبير محمد ياسين، الكاتب الراحل وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، بعد أزمة صحية طارئة تعرض لها مؤخرًا، عن عمر ناهز 77 عامًا.

وقال محمد ياسين، لـ«الوطن» إن أسرة وحيد حامد ستُشيع الجثمان، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بينما لم يُقام عزاء، بناءً على توجيهات الدولة بإلغاء التجمعات في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وأبدى محمد ياسين، حزنه الشديد، لافتقاده وكذلك افتقاد الساحة الفنية، كاتبًا كبيرًا بقيمة وحيد حامد، والذي أثرى الساحة بعشرات الأعمال المتميزة.وكان وحيد حامد، يواصل كتابة الجزء الثالث من مسلسل «الجماعة» والذي يتعاون فيه مع المخرج محمد ياسين، إلا أن القدر لم يمهله الخروج إلى النور.

ووحيد حامد، هو واحد من أشهر كتاب السيناريو في مصر، وُلد في 1 يوليو عام 1944 بقرية بني قريش مركز منيا القمح محافظة الشرقية، وحاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع عام 1965.

بدأ في كتابة الأعمال الدرامية منذُ أواخر الستينات، ولكن بداية تحققه جاءت من خلال مسلسل «أحلام الفتى الطائر» عام 1978 مع النجم عادل إمام، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً دفع بالزعيم لأن يعتمد عليه سينمائياً ليكونا شراكة سينمائية طويلة الأمد بدأت بفيلم «انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط» و«الإنسان يعيش مرة واحدة» عام 1981، واستمرت في «الغول» و«الهلفوت» خلال الثمانينيات.

وخلال الثمانينيات أيضاً كتب وحيد حامد للمخرج الكبير عاطف الطيب أفلام «التخشيبة» و«البريء» و«الدنيا على جناح يمامة»، و«كشف المستور».

وفي بداية التسعينيات ارتبط بشراكة مع المخرج شريف عرفة والنجم عادل إمام نتج عنها خمسة من أهم أفلامهم هي «اللعب مع الكبار» (1991)، و«المنسي» (1993)، و«الإرهاب والكباب» (1994)، و«طيور الظلام» (1995)، و«النوم في العسل» (1996)، وكتب عام 2006 فيلم «عمارة يعقوبيان» عن رواية الدكتور علاء الأسواني، وشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم السينما في مقدمتهم عادل إمام ونور الشريف، وقدم من خلاله ابنه مروان حامد كمخرج ﻷولِ مرة.

وكان آخر أعمال «حامد» السينمائية «احكي يا شهرزاد» مع المخرج الكبير يسري نصر الله ، وآخر أعماله التلفزيونية مسلسل «الجماعة» الذي عرض في رمضان 2010 عن سيرة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين.