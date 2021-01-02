توسعات بـ«الحامول المركزي» في كفر الشيخ لاستيعاب حالات كورونا

شهد مستشفى الحامول المركزي في كفر الشيخ، اليوم، توسعات جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والإقبال الزائد من قبل المشتبه في إصابتهم للفحص.

وأكد الدكتور أحمد مصباح، مدير مستشفى الحامول المركزي، في تصريحات صحفية، أنه جرى عمل توسع في الطابق الثاني بالمستشفى، داخل قسم العزل الصحي بقوة 21 سريرا، وعناية مركزة جاهزة بالطابق ذاته، بعدما كان عدد الأسرة 7 فقط.

وأوضح مدير مستشفى الحامول المركزي، أن هناك 20 حالة، و5 أخرى في العناية المركزة، يتلقون العلاج في الحجر الصحي بالمستشفى حاليا، بجانب عدة حالات بالعزل المنزلي.

وقال «مصباح» إن المستشفى يوجد به أوكسجين مركزي، بتكلفة مالية تقدر بـ150 ألف جنيها، فيما يجرى الآن استخدام مولدين للأوكسجين لمواجهة مشكلة نقص الأسطوانات، وجاري الآن الدعم بمولدات أخرى للأوكسجين عن طريق التبرعات من خلال المشاركة المجتمعية.

وفي سياق متصل، سجلت محافظة كفر الشيخ 5 حالات وفاة من مصابي فيروس كورونا المستجد، بـ 3 مستشفيات داخل المحافظة، بعد تزايد حالات الإصابات والوفيات خلال الفترة الماضية.

وبحسب مصدر طبي في مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، فإن الحالات موزعة على عدة مستشفيات؛ إذ سجل بلطيم المركزي حالتي وفاة، أحدهما من مركز قطور بمحافظة الغربية، والآخريقيم بإحدى قرى مركز الحامول، ومستشفى قلين المركزي حالتي وفاة، وكفر الشيخ الجامعي، حالة واحدة.

وجرى تغسيل وتكفين الجثامين وتسليمهم لذويهم، طبقا للاشتراطات الصحية المتبعة للموتى من مصابي فيروس كورونا المستجد.

فيما سجلت المستشفيات إصابة نحو 14 شخصا بفيروس كورونا، وجرى حجزهم بأقسام ومستشفيات العزل، فيما تزايدت حالات العزل المنزلي خلال الأيام الاخيرة، ما اضطر الأهالي لإطلاق مبادرات لتوفير أسطوانات الأكسجين والمستلزمات الطبية للمرضى، بجانب توفير العلاج بشكل مجاني لغير القادرين، وبأسعار مخفضة للقادرين.