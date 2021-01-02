كفر الشيخ تسجل 5 حالات وفاة و14 مصابا بكورونا  

سجلت محافظة كفر الشيخ، 5 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، بـ3 مستشفيات داخل المحافظة، وبحسب مصدر طبي في مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، فأن الحالات موزعة على مستشفيات، بلطيم المركزي، حيث سجل حالتي وفاة، أحدهما من مركز قطور بمحافظة الغربية والآخر يقيم بإحدى قرى مركز الحامول، كما سجل مستشفى قلين المركزي، حالتي وفاة، وسجل مستشفى كفر الشيخ الجامعي، حالة وفاة.

وجرى تغسيل وتكفين الجثامين وتسليمهم لذويهم، طبقًا للاشتراطات الصحية المتبعة مع الموتى من مصابي فيروس كورونا المستجد.

فيما سجلت المستشفيات إصابة نحو 14 شخصاً بفيروس كورونا وجرى حجزهم بأقسام ومستشفيات العزل، فيما تزايدت حالات العزل المنزلي خلال الأيام الاخيرة، ما اضطر الأهالي لإطلاق مبادرات لتوفير أسطوانات الأكسجين والمستلزمات الطبية للمرضى بجانب توفير العلاج بشكل مجاني لغير القادرين وبأسعار مخفضة للقادرين.

وكان قد توفي مهندس شاب يدعى «السعودي رياض عتمان»، يعمل بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة كفر الشيخ، أمس، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويبلغ الفقيد من العمر 41 سنة، ومقيم بعزبة عثمان التابعة لقرية دفريه مركز ومحافظة كفر الشيخ، توفي داخل قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، بعد صراع مع الفيروس استمر قرابة الشهر، وتدهورت حالته داخل العناية المركزة حتى توفى.

وجرى تغسيله وتكفينه طبقًا للإجراءات الاحترازية وسيتم دفنه بمسقط رأسه عصر اليوم، كما سجلت محافظة كفر الشيخ.

بينما توفي الدكتور السيد غضير، أستاذ الإعلام التربوي، بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، أثناء تحويله من مستشفى قلين المركزي لمستشفى كفر الشيخ الجامعي، إثر تدهور حالته لإصابته بفيروس كورونا.