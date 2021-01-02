رئيس البيت الفني للمسرح ينعى الكاتب وحيد حامد: أعماله لن تنسى

نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، ببالغ الحزن والأسى الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، الذي وافته المنية منذ قليل، بعد أعمال سينمائية لن تنسى.

وأضاف رئيس البيت الفني للمسرح، في بيان صادر اليوم، أنَّ الكاتب الراحل شكل من خلال أعماله وعي أجيال وأجيال، وناقش من خلال أعماله أهم قضايا الوطن وأزماته، داعيًا الله أن يسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.