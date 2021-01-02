هند صبري تنعي وحيد حامد: واحد ممن جعلونا نحب السينما

نعت الفنانة هند صبري الكاتب الراحل وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، داخل مستشفى الصفا بالمهندسين، بعد أزمة صحية طارئة تعرض لها منذ عدة أيام، عن عمر ناهز 77 عامًا.

وكتبت هند صبري عبر حسابها الشخصي على «تويتر»، قائلة «أهم مؤلفي السينما العربية عبر خمسين عامًا.. عبرت أعماله عن كل قضايا الإنسان العربي.. وهو واحد ممن جعلونا نحب السينما.. شرفت بالعمل في فيلم عمارة يعقوبيان وقبلها كنت من عشاق أعماله».

وأضافت الفنانة هند صبري في نعيها: «رحم الله الأستاذ وحيد حامد، وخالص العزاء لأخي مروان حامد والأسرة الكريمة وأسرة الفن العربي كله».

وعُرض «عمارة يعقوبيان» سنة 2006، من إخراج مروان حامد، وكتبه الراحل وحيد حامد،، وإنتاج عماد الدين أديب، وبطولة مجموعة من النجوم، وهم عادل إمام، ونور الشريف، وأحمد بدير، وهند صبري، وأحمد راتب، وخالد الصاوي، ومحمد إمام، وسمية الخشاب، ويسرا، وخالد صالح، وباسم سمرة، وإسعاد يونس، إضافة إلى طلعت زكريا ومحمد إمام.

تدهور الحالة الصحية نتيجة مشاكل متكررة في القلب

وتدهورت حالة الكاتب وحيد حامد منذ أيام، ونُقل على أثرها إلى المستشفى قبل حوالي 10 أيام في حالة صحية حرجة، وشخصه الأطباء بأنه أصيب بخلل في وظائف الكبد تسببت في ارتفاع نسبة الأنزيمات بدرجة كبيرة، وذلك نتيجة لمشاكل متكررة في القلب خلال الأعوام الأخيرة، وأودع غرفة العناية المركزة، ودخل في غيبوبة.

وولد الكاتب وحيد حامد في 1 يوليو عام 1944 بقرية بني قريش مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وحصل على ليسانس آداب قسم اجتماع عام 1965، وبدأ في كتابة الأعمال الدرامية منذُ أواخر الستينات، وشهرته بدأت من خلال مسلسل «أحلام الفتى الطائر» عام 1978 مع النجم عادل إمام، بعد أن حقق المسلسل نجاحاً كبيراً ليكونا شراكة سينمائية، نتج عنها فيلمي «الغول» و«الهلفوت» خلال الثمانينيات، وأعمال أخرى.