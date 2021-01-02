حصاد «مصر للطيران» في 2020: تحديث الأسطول وتجديد الاعتمادات الدولية

يعد عام 2020 عامًا صعبًا علي جميع قطاعات الدولة بصفة عامة وقطاع الطيران المدني بصفة خاصة، حيث أدت جائحة فيروس كورونا لإفلاس عديد من شركات الطيران وتأثر الكثير منها سلبًا ولم تكن «مصر للطيران» بمنأى عن ذلك، ورغم ذلك استطاعت مصرللطيران خلال هذا العام تحقيق إنجازات وحصد تجديد الشهادات والاعتمادات، وأن تستكمل خطط تطوير أسطولها.

واستطاعات «مصر للطيران»، أنَّ تشارك المنظمات الدولية كالاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (الأكو) واتحاد شركات الطيران الأفريقية (الأفرا) في إيجاد حلول ووضع مقترحات لعبور تلك الأزمة التي عصفت بصناعة النقل الجوي.

وفيما يلي أهم إنجازاتها:

تسلمت «مصر للطيران» 8 طائرات من طراز الإيرباص A320neo و5 طائرات من طراز الإيرباص A220-300 خلال عام 2020، لتكتمل صفقة شراء الطائرات التي تعاقدت عليهم الشركة من نفس الطراز البالغ عددهم 12 طائرة.

حصلت على المركز الثاني لبرنامج المسافر الدائم EGYPTAIR PLUS على مستوى أفريقيا من حيث القيمة الأعلى لعملاء شركات الطيران، والإعلان عن تفعيل مستوى جديد للعضوية (Elite) لترقية العضوية بعد المستوى الذهبي.

كما افتتح وزير الطيران المدني وحدات ومعامل طبية حديثة بمستشفى مصرللطيران.

وأعلنت مصر للطيران إطلاق درجة السفر الجديدة (comfort class) على رحلاتها الدولية على متن طائراتها A220-300.

استضافت اجتماع الاتحاد العربي للنقل الجوى (الأكو) واتحاد شركات الطيران الإفريقية بمقر شركة مصرللطيران بمطار القاهرة

كما تم خط جديد بين شرم الشيخ والغردقة لربط مدن الجذب السياحي.

شاركت في معرض ميلانو للسياحة والسفر بمشاركة الهيئة المصرية لتنشيط السياحة.

تم تجديد اعتماد شهادة إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على مواقع الشركة بمطار القاهرة .

حصلت مصر للطيران للخدمات الجوية على شهادة الأيزو 22000&90001 فى نظام الجودة وسلامة الغذاء.

جددت أكاديمية مصر للطيران للتدريب إعتماد شهادات الأيزو (9001/2015) الخاص بنظام إدارة الجودة لأجهزة الطيران التمثيلى والتدريب الفني وتصميم وتطوير البرامج التدريبية وشهادة الأيزو (14001/2015) الخاصة بنظام إدارة البيئة وإلتزام جميع أنشطة التدريب فى حماية البيئة.

حصلت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية للعام الثاني عشر على التوالي علي تجديد شهادات الأيزو بتحقيق المتطلبات القياسية للمواصفات (ISO 9001-2015 14001-2015 / 45001/2018 ) والخاصة بالجودة والسلامة والصحة المهنية

اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بنجاح التفتيش الدوري لتجديد اعتماد أنظمة الجودة ISO 9001:2015

تم تجديد مصر للطيران للخدمات الأرضية لشهادة الأيزاجو الدولية دون أي ملاحظات.

اجتازت للصيانة والأعمال الفنية تفتيش غير مخطط بنجاح للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA على منشأتها بالقاهرة

احتفلت مستشفى مصرللطيران بنجاح 271 عملية زراعة كبد بنسبة تخطت 92% في مصر والشرق الأوسط.

احتفلت شركة مصرللطيران بمرور 88 عاما على إنشائها في السابع من مايو 1932.

وقعت شركة مصرللطيران وشركة إيركايرو مذكرة تفاهم، بهدف التكامل بين شبكة خطوط الشركتين وأسطولهما الجوي.

كما تضمنت الإنجازات ما يلي:

- شاركت مصرللطيران في مبادرة «نحلق معا من جديد» تحت رعاية وزارة الطيران المدني، والتي تدعو العاملين إلى الاستعداد لعودة حركة الطيران.

- استئناف حركة تشغيل رحلات مصر للطيران الدولية اعتباراً من يوم 1 يوليو 2020 إلى عدة وجهات بعد توقفها فى 19 مارس بسبب جائحة كورونا.

- أطلقت مصر للطيران خدمة اليكترونية جديدة لتتبع حقائب ركاب رحلاتها الجوية.

- قامت مصر للطيران بتشغيل أول رحلة سياحية لطابا بطائرتها الجديدة من طراز الإيرباص A320Neo تشجيعا لحركة السياحة الداخلية.

- قطاع السياحة بمصرللطيران (الكرنك) وإيركايرو يوقعان بروتوكول تعاون لتكامل الخدمات

- استأنفت مصر للطيران رحلاتها إلى كل من أكرا بغانا ولاجوس وأبوجا بنيجيريا، بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

- مصر للطيران ومشيخة الأزهر يوقعان بروتوكول تعاون من أجل تنشيط حركة الطيران والسياحة.

- أهدت مصر للطيران مولودة من أم يمنية على طائرتها تذكرة سفر مدي الحياة، والتي ولدت علي متن إحدى طائرات مصر للطيران التى كانت متجهة إلى لندن.

- مصر للطيران تُطلق حملة تشجيعية للسفر تحت عنوان "مش حنبطل نسافر" بتخفيضات تصل إلى 20% على الرحلات الدولية.

- وقعت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية مذكرة تعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

- أكاديمية مصر للطيران للتدريب تبدأ تشغيل جهاز الطيران التمثيلي الجديد A320Neo وتحصل على اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية الـEASA.

- مصر للطيران وطيران الخليج Gulf Air تتوسعان في اتفاقية مشاركة بالرمز.

- مصرللطيران تدشن شراكة استراتيجية مع الحكومة الغانية لتأسيس شركة طيران وطنية غانية باستثمار مصري غاني مشترك.

- وزيرا الطيران والعدل يشهدا افتتاح ورشة عمل عن لوجستيات النقل الجوي لقضاة المحاكم الاقتصادية بأكاديمية مصر للطيران للتدريب.

- انتخاب الطيار رشدي زكريا رئيس مصر للطيران لعضوية مجلس المحافظين بالإتحاد الدولي للنقل الجوي IATA لمدة 3 سنوات.

- شاركت مصرللطيران في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي AACO واتحاد شركات الطيران الأفريقية AFRAA

- قامت مصرللطيران بتشغيل خط طيران جديد بين بودابست والغردقة لتنشيط حركة السياحة.

- مصر للطيران توقع اتفاقية مع شركة دناتا لخدمة عملائها بمطار دبي وتتسلم شهادة تقدير من المركز الوطني للاستعلام المبكر بدولة الإمارات لإلتزامها ودقتها في إبلاغ عملائها بتعليمات السفر.

برامج المسؤولية المجتمعية والرعايات

- شاركت مصرللطيران فى الحملة القومية «خليك في البيت» من أجل تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما أطلقت فيديوهات دعائية بعنوان stay home to travel soon.

- أهدت مصر للطيران أغنية «كتب التاريخ بداياته» لجميع الفئات التي تقف حائط صد في التعامل مع فيروس كورونا.

- مصرللطيران الناقل الرسمي لبعثة المنتخب القومي لكرة القدم الي توجو علي أحدث طائراتها من طراز الإيرباص A320neo.

- مصر للطيران الراعي الرسمى لبطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم التي أقيمت في دولة الإمارات يوم 20 فبراير بين فريقى الأهلي والزمالك.

- سيرت مصر للطيران رحلة خاصة لنقل بعثة النادى الأهلي إلى النيجر للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

- استقبلت مصر للطيران نجوم وأساطير الكرة العالمية والأفريقية المشاركين في حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاختيار الأفضل في رحلة خاصة من مطار القاهرة إلى الغردقة.

- شاركت مصر للطيران نادي الشمس في افتتاح أكبر مجمع لحمامات السباحة في إطار رعايتها للنادي.

- وقعت مصر للطيران بروتوكول تعاون مع مدينة كيدزانيا القاهرة الترفيهية لدعم الأهداف التعليمية والتربوية الحديثة للأطفال.

- مصر للطيران الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021.

- مصر للطيران تطلق حملة قومية بعنوان «مصر للطيران.. أمان» تزامنًا مع استضافة ضيوف ووفود بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021.

- مصرللطيران راعي لفريق غزل المحلة في الدوري الممتاز لكرة القدم.

- قامت شركة مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لضيوف ونجوم مهرجان الجونة السينيمائي الدولي خلال دورته الرابعة.

- مصر للطيران الناقل الرسمي لضيوف ونجوم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

- مصر للطيران الناقل الرسمي لضيوف مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

- مصر للطيران الناقل الرسمي لضيوف مسابقة القرآن الكريم العالمية الـ27.

- مشاركة مصر للطيران فى احتفالية إحياء مسار العائلة المقدسة فى مصر

- مصر للطيران الناقل الرسمي للمؤتمر الدولى لجراحات المخ والأعصاب للأطفال الذي أقيم بمستشفى 57357.

- مصرللطيران للصناعات المكملة تشارك وزارة التضامن في تصنيع 5 آلاف قطعة قماش كمستلزمات لمستشفيات عزل مرضى كورونا.

- قامت مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لمؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي و التعاون الدولي.

- مصر للطيران الناقل الرسمي للمؤتمر الاقتصادي الناس والبنوك، والذي ينظمه المركز الإعلامي العربي.

- قامت مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لملتقي الإستثمار وأسواق المال بالقاهرة.

- شاركت مصر للطيران في الاحتفال السنوي الثالث باليوم العالمي للطفل المبتسر (الولادة المبكرة) المقام في اسوان

- بالورود والنداء الصوتي استقبلت مصر للطيران البطل العالمى المصري بيج رامي على متن طائرتها القادمة من نيويورك، بعد فوزه ببطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام.