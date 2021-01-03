«بشاير 2021».. طرح 3 فرص استثمارية جديدة في القليوبية بمليار جنيه

قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إنه مع بداية العام الجديد 2021 تسعى المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب، بالتعاون مع وزارة التموين في إجراءات طرح 3 فرص استثمارية جديدة بتكلفة مليار جنيه، مضيفا أنه جارٍ تخطيط الأماكن المحددة لهذه الفرص للتعرف على أفضل نوعية من الأنشطة التي يمكن تفعيلها في هذه الأماكن.

وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية بالأمس، أن هذه الفرص تشمل أنشطة إدارية تجارية وأنشطة ترفيهية وأنشطة خاصة بصناعة التجزئة والهايبر ماركت وتقدر حجم الاستثمار لهذه الفرص الثلاث بنحو مليار جنيه وتوفر فرص عمل تقرب من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظة القليوبية، ومن المقرر بدء طرح هذه الفرص خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وأوضح المحافظ أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي شهد خلال اليومين الماضيين توقيع تعاون بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة القليوبية لإنشاء وتطوير مناطق تجارية ولوجستية وأماكن ترفيهية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنمية وتطوير منظومة التجارة في مصر حيث وقعت المحافظة والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في إطار إهتمام وزارة التموين بتنفيذ مشروعات تجارية ومناطق لوجستية على أرض محافظة القليوبية.

وأشار المحافظ إلى أن البروتوكول يتضمن إنشاء وتطوير 3 مناطق بالمحافظة منهم جراح متعدد الطوابق وسيعاد هيكلته بحيث يتضمن جزء ادارى وآخر تجارى بجانب أيضا منطقة لوجستية على مساحة 15 ألف متر بجانب حديقة على الكورنيش لاستغلالها منطقة ترفيهية بالتعاون مع محافظة القليوبية مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب .

قال المحافظ إنه جري الاتفاق مع وزير التموين على أن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة القليوبية، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة القليوبية والمطورين سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة، مشيرا إلى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن إنشاء المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية وأنه جارٍ حاليا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.

أشاد المحافظ بأوجه التعاون بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية مؤكدا أن انشاء وتطوير مناطق لوجستية وتجارية يعد نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية بالمحافظة وسيساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب لافتا إلى أن المناطق التي ستطرح ذات مواقع متميزة وتتمتع بكل الخدمات.

أوضح المحافظ أنه يتم حاليا حصر الأصول غير المستغلة على أرض المحافظة للاستفادة بها من خلال إنشاء مشروعات تجارية متعددة المجالات تعود بالنفع على أبناء القليوبية.

أضاف المحافظ أنه المشروع يعد باكورة مشروعات 2021 وبتوجيه من الرئيس بتشجيع القطاع الخاص وإتاحة فرص استثمارية له بهدف إدارة وتشغيل بعض أصول الدولة بهدف تنمية وتعظيم عوائد التجارة وتغيير ثقافة المجتمع من خلال أنشطة تجارية متنوعة بالتعاون وزارة التموين من خلال توقيع بروتوكولات على مجموعة من الفرص للاستثمار من قبل القطاع الخاص.