بروتوكول تعاون بين "مياه القليوبية" ونادي روتاري مصر لحفر آبار شاطئية

وقع المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، برتوكولا تعاونيا مشتركا مع الاتحاد النوعي للأنديه الروتارية؛ لحفر آبار شاطئية بمحافظة القليوبية، ودعم ورفع كفاءة شبكة مياه الشرب، وعمل وصلات مياه وصرف صحي لغير القادرين.

وشهد توقيع البروتوكول، المهندسة نيرة عبدالوهاب، كعضو لجنة المياه، بحضور المهندس "أحمد صلاح رفقي، وعبدالعاطي قابيل"، عضوا لجنة المياه من روتاري مصر.

ويقضي البروتوكول حفر روتاري مصر آبار شاطئية، لدعم مناطق "أجهور الصغري، والبرادعة وقرنفيل"؛ إذ يبلغ عدد المستفدين 72829 نسمة بهذه المناطق، ورفع كفاءة الشبكة بقطاع المنيرة (عدد المستفدين 54357)، وقطاع سندبيس (عدد لمستفيدين 105832) وقطاع شلقان وأبو الغيط (عدد المستفدين 184386)، بجانب العمل علي توفير وصلات مياه وصرف صحي بالقناطر لغير القادرين.

يأتي هذا البرتوكول في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين؛ إذ أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تعمل لدفع عجله التنمية من توصيل مياه شرب نقية للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجا في قرى المحافظة.

يذكر أن هناك تعاونا بين مياه القليوبية والروتاري في مجال الآبار الشاطئية، التي تعد تقنية حديثة لإنتاج مياه نظيفة لأهالي المحافظة، في إطار سياسة الدولة في مواجهة قدم عمر محطات المياه، وارتفاع أسعار المحطات المدمجة التي تتعدى 20 مليون جنيه.

وتبنت الدولة التقنية الجديدة، بالتعاون مع شركات تكنولوجيا المياه من ألمانيا لإنتاج مياه نظيفة صالحة، بتكلفة 300 ألف جنيه، لإنتاج ٢٥ لترا في الثانية لخدمة 20 ألف مستفيد يوميا.

وتعد الآبار الشاطئية تقنية صديقة للبيئة ولا تستخدم كيماويات، وتعتمد على الترشيح الطبيعى للتربة؛ إذ تعتمد التكنولوجيا على حفر بئر بجوار مجرى مائي.

وتصل مياه البئر أفقيا من خلال التربة، وتصل نظيفة تماما من الشوائب والبكتيريا والفطريات، ثم تضخ إلى خط المياه، بعد إضافة نسبة من الكلور.