وزيرة الثقافة لـ«الوطن»: الساحة الفنية فقدت قيمة كبيرة برحيل وحيد حامد

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي وافته المنية، صباح اليوم، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة عن عمر يناهز 77 عامًا.

وقالت عبدالدايم لـ«الوطن» على هامش مشاركتها في جنازة وحيد حامد، إن الساحة الفنية فقدت قيمة كبيرة برحيل وحيد حامد الذي أثري السينما المصرية بعدد وافر من الأفلام المميزة، حيث وصفت وحيد حامد بأنه واحد من أهم الكتاب في تاريخ مصر.

وتشيع جنازة وحيد حامد من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد من النجوم أبرزهم أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، إلهام شاهين، جمال سليمان، الكاتب بشير الديك.

وغيب الموت السيناريست الكبير وحيد حامد، صباح اليوم، داخل مستشفى الصفا بالمهندسين عن عمر يناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض.

وتعرض حامد لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، بشأن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تكتمت الأسرة على أنباء الأزمة، التي تعرض لها الكاتب الكبير، حفاظًا على حالته النفسية.

ونُقل حامد إلى المستشفى قبل 10 أيام في حالة صحية صعبة، إذ أصيب بخلل في وظائف الكبد تسببت في ارتفاع نسبة الإنزيمات بدرجة كبيرة، وذلك نتيجة لمشاكل متكررة في القلب خلال الأعوام الأخيرة.

وأودع حامد غرفة العناية المركزة، ودخل في غيبوبة بعد تدهور حالته، حيث لازمه نجله المخرج مروان حامد في المستشفى، الذي فرض حالة من السرية على مرض والده استجابة لرغبته.

يذكر أن وحيد حامد، تم تكريمه في الدورة الثانية والأربعين، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، وهو الظهور الأخير له بالمهرجانات، كما حل ضيفًا على الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، في لقاء خاص بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.