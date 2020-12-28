إيناس عبدالدايم: تعليق مهرجانات وزارة الثقافة بسبب تداعيات كورونا

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تأجيل المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية الكبرى بمختلف قطاعات الوزارة، إلى أجل غير مسمى، بناء على قرارات الحكومة وفي إطار العمل بالقرارات الوزارية التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء أمس، خلال اجتماع اللجنة العليا إدارة لأزمة فيروس كورونا.

وأوضحت عبدالدايم في تصريح خاص لـ«الوطن»: في إطار تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بوقف أية فعاليات احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، قررت الوزارة تأجيل أي فعاليات كبرى أو مؤتمرات أو معارض، مع استمرار الأنشطة الاعتيادية من ندوات وحفلات الأوبرا وعروض مسرحية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بتطبيق نسبة 50% من الحضور.