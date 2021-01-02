مجلة فلاش.. مشروع مصري عالمي يسير على خطوات والت ديزني (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، تقريراً تليفزيونياً بعنوان «مجلة فلاش.. مشروع مصري عالمي يسير على خطوات والت ديزني».

مجلة فلاش احتلت عام 1990 مكانة السوشيال ميديا حاليا

وقال خالد الصفتي صاحب سلسلة مجلات «فلاش»، إنه يكتب ويرسم ليس للأطفال فقط ولكن الكوميكس بشكل عام، مشيرا إلى أن السلسلة فلاش بدأت في عام 1990 في معرض الكتاب، وفي هذا الوقت لم يكن هناك دش، موبايل، أو أي وسيلة ترفيهة سوي التليفزيون والإذاعة وبالتالي احتلت مكانة نستطيع أن نشبهها حاليا بمكانة السوشيال ميديا بين الشباب في مصر والكثير من الدول العربية.

نفكر في تحويل قصصنا المكتوبة إلى مسلسلات

وأضاف الصفتي أنه «مع طغيان المجال الإلكتروني وارتباط الإنسان بشكل عام به وليس الشباب فقط، كان لا بد لنا من مواكبة هذا التحول، وفكرنا في فلاش أن نحول قصصنا المكتوبة إلى مسلسلات، وحاولنا في الموسم الأول من المسلسل تقديت مسلسل لايت، أي أنه يحمل قصصا قصيرة فيها أفيهات وكوميديا مرتبطة بكل شخصية».

وتابع، أن الموسم الأول سيكون تعريفيا بشخصياتنا بالنسبة للمشاهد الذي لم يقرأ المجلة، وأنتوي في الموسم الثاني من المسلسل سيدخل في إطار الحلقات الطويلة التي تتيح قصة كبيرة قد تكون مسلسلة، منفصلة، أو متصلة حتى الآن لم نقرر.

ننافس المسلسل الأمريكي والفرنسي للكرتون

وأشار، إلى أن الأعمال التي تقدم للطفل المصري والعربي حاليا معظمها أجنبي «مدبلج، أو مترجم»، أما الأعمال العربية المصرية فهي قليلة وليست على نفس مستوى نظيرتها الأجنبية المنافسة، وبالتالي فإن الطفل لديه تذوق وثقافة فهو يستطيع التمييز بين الأعمال القوية والأعمال المحدودة، لذلك حرصنا على أن يكون مسلسل «فلاش» على مستوى تقني عالٍ ومنافس ولا يقل عن المسلسل الأمريكي أو الفرنسي بالنسبة للكرتون، فنحن نحاول أن نوقظ روح التحدي والإيمان بالقدرات الذاتية عند المشاهد علشان في يوم من الأيام نلاقي فعلا عندنا مصر جديدة.