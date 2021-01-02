وكيل بطريركية الإسكندرية ينصح الأقباط بعدم زيارة المدافن في العيد

وجه القمص إبرام إميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، نصيحته لأبناء الكنيسة، بعدم الذهاب إلى المدافن خلال الأيام الجارية، التي تسبق عيد الميلاد المجيد، منعا للتجمعات والزحام التي قد تتسبب في تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حرصا على سلامتهم.

وأضاف وكيل البطريركية لـ«الوطن»، أن الأقباط اعتادوا زيارة أقاربهم وأحبائهم المنتقلين في المدافن خلال فترة الأعياد، كنوع من أنواع المحبة وتذكار أحبائهم الذين رحلوا عن عالمنا، يصلون لأجلهم ويطلبون لهم الرحمة من الله.

وأوضح القمص إبرام إميل، أنه أمر محمود أن يتذكر كل فرد أقاربه وأصدقائه الذين رحلوا عن عالمنا، إلا أن الوضع هذا العام مغاير عن السنوات الماضية، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، لذا فمن الضروري على الجميع أن يحافظوا على أنفسهم وسلامتهم بالتحديد، وأن هذا التوقيت من كل عام كان يشهد ازدحام مدفني الشاطبي والناصرية التابعين لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية.

وتمنى وكيل البطريركية، للجميع عيد ميلاد مجيد، رافعا صلواته إلى الله ليرفع الوباء عن العالم، وأن تعود الاحتفالات كافة مجددا بشكلها الاعتيادي، دون الاحتياج لإجراءات احترازية كما يحدث في الوقت الجاري.

يأتي ذلك بعدما أعلنت إدارة المدافن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منع زيارة المدافن هذا العيد، منعا للتجمعات والزحام، حرصا على سلامة أبنائها.

ووفقا لبيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن المسؤولين عن المدافن ملتزمون بإغلاقها تماما، وعدم فتحها إلا في حالات الدفن.