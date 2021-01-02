«التنمية المحلية»: ضخ 7.5 مليار لإنقاذ 316 مشروعا متعثرا بالمحافظات

كشف تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية بشأن حل مشكلات المشروعات المتعثرة أنه تم التنسيق مع محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية لحصر المشروعات الممولة من الوزارات والجهات المركزية بالدولة والتي تم البدء في تنفيذها من خلال تلك الجهات وتوقفت، لافتا إلى أنه تم عرض تلك المشروعات على مجلس المحافظين في أكثر من جلسة والتنسيق مع وزارة التخطيط لتمويل مجموعة من هذه المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018- 2019 والعام المالي 2019-2020 حيث تم ضخ تمويل إضافي لـ316 مشروعا متعثرا بالمحافظات بمبلغ 7.5 مليار جنيه وتم إنهاء 153 مشروعا وجار استكمال 266 مشروعا منها حاليا.

2500 قرار تخصيص لإقامة مشروعات خدمية

من ناحية أخرى، نظرا لحل المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات منذ أحداث عام 2011 تم التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية والجهات المعنية لاستصدار قرارات تخصيص الأراضي المتبرع بها وأراضي أملاك الدولة من رئيس الوزراء بديلا عن المجالس الشعبية المحلية للمنفعة العامة لإقامة مشروعات البنية الأساسية والخدمات، وبلغ عددها 2500 قرار تخصيص لتنفيذ مدارس وحدات صحية ومحطات صرف صحي ومراكز شباب ومعاهد أزهرية وغيرها لخدمة المواطنين.

وفيما يتعلق بتطوير المواقف والساحات تم تكليف المحافظات بعدة أمور منها إعداد كل محافظة رؤية لتطوير منظومة المواقف وأماكن انتظار السيارات بها وجدول زمني للتنفيذ والمتابعة من خلال اجتماعت يتم عقدها بالوزارة، وتشديد الرقابة على منظومة مواقف السرفيس والأجرة وساحات الانتظار والمركبات، وتكثيف الحملات المشتركة مع إدارات المرور لإزالة المخالفات والحد من الظواهر السلبية، والتصدي لظاهرة المواقف العشوائية والحد من انتشارها وزيادة المتحصلات منها، وضم بعض المواقف للمنظومة حيث تم تقنين 110 آلاف موقف عشوائي وإزالة 38 موقف عشوائي واستبدال 57 موقفا، وتشغيل ساحات انتظار مجهزة ببوابات الكترونية وكاميرات مراقبة وإسناد بعض ساحات الانتظار للإدارة بواسطة الغير لتحقيق ضبط انتظام العمل بها وتحسين لخدمة المقدمة للمواطنين وتطوير المنظومة.