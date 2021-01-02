«التنمية المحلية»: وفرنا 679 ألف فرصة عمل خلال العامين الماضيين

كشف تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية عن بذل جهد كبير في توفير فرص عمل للشباب والمرأة خلال العامين الماضيين؛ حيث تم توفير نحو 679 ألف فرصة عمل بدعم المشروعات الصغيرة للشباب والمرأة بقروض ميسرة، حيث تم صرف مبلغ 83 مليون جنيه من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة كقروض ميسرة بفائدة لا تتعدى 6% لتوفير فرص عمل وإقامة مشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة وفرت فرص عمل لنحو 83 ألف فرصة عمل نسبة المرأة المعيلة منها 61%، أما المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» ساهم في تدريب نحو ألف موظف من موظفي برنامج مشروعك على عدة برامج منها أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك التي يتم التعامل معها، والمفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، علاوة على إقامة عدد من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بمشروعك في كل المحافظات، بالإضافة إلى عمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء مشروعك على مستوى المحافظات.

تمويل 72 ألف مشروع من خلال برنامج مشروعك

وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض التي تم منحها من خلال برنامج مشروعك 11.4 مليار جنيه وعدد المشروعات الممولة 72.906 مشروع، وتم توفير فرص عمل تقدر بـ596.191 فرصة.

وأشارت الوزارة إلى أنه جار إعادة هيكلة المبادرة وتعديل الاختصاصات، وتنمية الموارد البشرية وتطوير الإنجازات، وتطوير مقرات مشروعك وتدريب العاملين.

وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمار من خلال مبادرة شغلك في قريتك، وذلك في إطار رؤية الوزارة لبناء قاعدة للصناعات الصغيرة بالقرى وتكوين جيل جديد من رواد الأعمال وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة المعيلة وتطوير المجتمعات المحلية تم التنسيق مع المحافظات ووزارة الزراعة لتنفيذ مشروع شغلك في قريتك.

تدريب تحويلي للشباب على الحرف

وأشار التقرير إلى العمل على توفير فرص عمل من خلال التدريب التحويلي للمواطنين الراغبين في فرص عمل حرفية لانضامهم إلى سوق العمل؛ حيث يتم تنفيذ دورات تدريبية للشباب على الأنشطة الحرفية مثل النجارة والسباكة وأعمال البناء بمراكز الخدمة والتدريب والوحدات المحلية بالمحافظات للشباب من سن 18 إلى 35 سنة على أن يكون الشاب حاصل على مؤهل دراسي، لافتة إلى أنه خلال الفترة من يوليو 2018 حتى تاريخه تم تنفيذ دورات تدريبية للشباب لـ1040 متدربا.