«تضامن الغربية» تواجه كورونا بتشديد الإجراءات الاحترازية

عقدت المحاسبة أماني خالد النادري، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، اجتماعًا موسعًا مع كل من أحمد رضا حمودة، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومحمود عبد العاطي، مدير شؤون العاملين، ومتولي المقدم، مدير الشؤون القانونية، والدكتور خالد أبو المجد، مدير إدارة المعلومات ودعم واتخاذ القرار، ومسؤول العلاقات العامة.

ووجهت وكيلة الوزارة خلال الاجتماع مدير عام الشؤون المالية والإدارية ومدير عام شئون العاملين بإدارة مجريات العمل خلال العام الجديد، فضلًا عن متابعة تعليمات محافظ الغربية في تطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة ما يتعلق بوقف الاجتماعات والمؤتمرات والاحتفالات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، وكذلك أي أنشطة من شأنها حدوث تجمعات في كافة الإدارات، وذلك لحين صدور قرار آخر.

وشددت «النادري» على متابعة تقليص العاملين لنسبة 50% بكافة الإدارات والوحدات للقائمين بالعمل الفعلي بالتناوب، بما لايؤثر على مصلحة سير العمل وتلبية خدمات المواطنين.

كما وجهت وكيل وزارة التضامن بتفعيل كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيرس كورونا في موجته الثانية، وأكدت ضرورة التزام الموظفين والمترددين من المواطنين بارتداء الكمامات، وتوقيع الجزاء على الموظف الذي يخالف التعليمات، وعمل تعقيم بصفة مستمرة لكافة مباني المديرية والإدارات والوحدات بكافة مراكز المحافظة، وذلك بالمرور بصفة دوريه للجنة التي شكلتها وكيل الوزارة خلال الأيام الجارية.

وأصدرت وكيل التضامن بالغربية تعليماتها إلى مديري الإدارات والتضامن الاجتماعي، بضروروة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائيه وتكثيف حملات التطهير والتعقيم بشكل دوري لتأمين أرواح وحياة المواطنين خلال الفتره الجارية، تزامنًا مع الموجه الثانية لجائحة كورونا.