تفاصيل طعن 4 طلاب ثانوي ومقتل أحدهم على أيدي مخمورين بالدقهلية

كشفت مباحث الدقهلية عن تفاصيل مقتل طالب ثانوي وإصابة 3 من زملائه، علي أيدي مجموعة من العاطلين، كانوا تحت تأثير تعاطي مواد كحولية، أثناء محاولتهم السطو المسلح على الطلاب بغرض سرقة تليفوناتهم المحمولة .

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة ثاني المنصورة، يفيد بحدوث مشاجرة وسقوط قتيل ومصابين، أسفل كوبري القطار بمنطقة «الهابي لاند»، دائرة القسم .

انتقلت قوة من القسم بقيادة المقدم محمد مطر، رئيس مباحث القسم، إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين وجود 4 طلاب بمدرسة «الملك الكامل» الثانوية للبنين بالمنصورة، جميعهم مصابين بجروح طعنية، أحدهم لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته.

وعثرت المباحث بمكان الحادث على كل من «خالد محمد محمد السيد»، 16 سنة، طالب، مقيم بناحية «عزبة الشال» دائرة القسم، مصاباً بجروح قطعية في البطن، و«يحيى الدين محمد غازي»، 17 سنة، طالب، مقيم بناحية منطقة «سيدي يونس»، دائرة القسم، مصاباً بجروح قطعية بالرأس والقدم اليسرى، و«أكرم مجدي عبدالحميد»، طالب بذات المدرسة، مقيم بمنطقة «الدراسات»، دائرة القسم، مصاباً بجرح طعني في القدم اليسرى، وكذا عثر بمكان الواقعة على جثة المدعو «محمد محمود العزب»، 17 سنة، طالب بذات المدرسة، ومقيم بشارع قناة السويس دائرة القسم، وتبين أنه مصاب بجرح طعني في الصدر من الناحية اليسرى، وآخر بالرقبة من الناحية اليمنى.

وتمكن الأهالي من ضبط المدعو «خالد أ. أ.»، 30 سنة، عاطل، مقيم بمنطقة مساكن «مشعل»، دائرة قسم أول المنصورة، والسابق اتهامه في قضيتي بلطجة وسرقة، وبحوزته سلاح أبيض «خنجر».

وبسؤال المصابين، في محضر الشرطة، أكدوا أنهم حال جلوسهم بالمنطقة محل البلاغ، فوجئوا بالمتهم المضبوط، وآخر فر هارباً، وبحوزة الأول «خنجر»، وبحوزة المتهم الهارب سلاح أبيض «مطواة»، وقيامهما بتهديدهم بالأسلحة البيضاء، في محاولة لسرقة متعلقاتهم، وحال مقاومة المجني عليهم لهما، أحدثا ما بهم من إصابات، والتي أودت بحياة صديقهم الرابع.

وأقر المتهم المضبوط، والي بدا أنه في حالة عدم اتزان بسبب تعاطيه مواد كحولیة، بحسب محضر الشرطة، بأن المتهم الهارب، الذي كان برفقته، يدعى «الدجوي»، مقيم بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية.

وفي وقت لاحق أمكن تحديد مكان المتهم الهارب، وتبين أنه يدعى «محمد س. س.»، 23 سنة، عاطل، ومقيم بقرية «العزبة» دائرة مركز سمنود، وسابق اتهامه في عدد 3 قضايا سلاح أبيض وسرقة بالإكراه.

وجرى إعداد عدة أكمنة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم الهارب، وأمكن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض «مطواة»، وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكاب الواقعة، عقب تناولهما المواد الكحولية، حيث شاهدا المجني عليهم حال جلوسهم بمنطقة كورنيش النيل، المواجهة إلى مكان الواقعة، وقاما باستدراجهم إلى الجهة الأخرى، وأشهرا في وجوههم الأسلحة البيضاء في محاولة للاستيلاء على متعلقاتهم كرها عنهم، وحال مقاومة المجني عليهم، قاما بالتعدي عليهم بالأسلحة البيضاء، وأحدثا ما بهم من إصابات.

واعترفا بأن المتهم الأول هو من أحدث إصابة المجني عليه «محمد محمود العزب»، والتي أودت بحياته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17 لسنة 2021 إداري قسم ثاني المنصورة، وتم إخطار النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.