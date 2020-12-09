مدير أمن الدقهلية ينتقل إلى موقع حادث قطار المنصورة

انتقل اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، واللواء السيد سلطان، حكمدار المديرية، إلى مكان حادث قطار "المنصورة – المطرية" داخل محطة قطارات المنصورة، للاطمئنان على الوضع داخل المحطة.

ودفعت قوات الحماية المدنية سيارتي إطفاء، بقيادة قيادة العقيد دكتور أحمد عوض قائد إطفاء الدقهلية، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث قطار بمحطة قطار المنصورة.

انتقل ضباط المباحث بقيادة المقدم محمد مطر، رئيس مباحث ثان المنصورة، وسيارات الإسعاف للمكان وتبين اصطدام السيارة الأخيرة لقطار المنصورة المطرية بحاجز المحطة أثناء رجوع السائق للخلف للتوقف داخل المحطة نتيجة عدم تشغيل التحويلة بشكل صحيح مما تسبب في سقوط ركاب العربة الأخيرة على بعضهم البعض داخل العربة وحدوث حالة من الذعر والخوف بين الركاب بالإضافة لوجود تطبيقات بمؤخرة العربة الأخيرة.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن مستشفى المنصورة الدولي، استقبل 22 مصابا جراء حادث اصطدام قطار بالحاجز الخرساني لرصيف الركاب بمحطة قطارات المنصورة.

وأضاف مكي، أن هيئة الإسعاف دفعت بـ9 سيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين لمستشفى المنصورة الدولي، موضحا أنّ الإصابات تنوعت ما بين كسور وسحجات، نافيا وجود حالات وفاة.

وأشار إلى أنه جاري التعامل مع جميع الحالات، وتقديم الإسعافات الأولية لهم داخل المستشفى، ورفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع جميع الحالات.

وتبين أنه أثناء دخول القطار المتجه إلى مدينة المطرية، لتحميل الركاب من الرصيف، عاد بسرعة شديدة باتجاه الحاجز الخرساني، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة بشرطة النقل المواصلات داخل المحطة وتم التحفظ على عامل التحويلة وسائق القطار لحين العرض على النيابة العامة للتحقيق وذلك بسبب اصطدام القطار بالحواجز نتيجة وجود خطأ بالتحويلة وسرعة القطار عن المعدل المحدد.

يذكر أن قطار المطرية تسبب في وقوع حادثين الأسبوع الماضي، أولهما تسبب في بتر ذراعي طالب بالثانية الأزهرية أثناء توجهه إلى درس خصوصي في مدينة ميت سلسيل، والحادث الآخر عندما سقط موظف تحت القطار قبل دخول المحطة أثناء تهدئة القطار، ووصل إلى المستشفى جثة هامدة.