للخريجين.. خطوات التقديم لمنحة المملكة المتحدة 2021 من بوابة الأزهر

أعلن الأزهر الشريف والمجلس الثقافي البريطاني والسفارة البريطانية بالقاهرة، عن فتح باب التقدم لمنحة الأزهر المملكة المتحدة لعام 2021م، لتعزيز التفاهم المتبادل بين جيل جديد من العلماء المسلمين، وغير المسلمين.

وتستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، تفاصيل المنحة المقدمة لخريجي الأزهر وقادة المستقبل لمتابعة دراسات الماجستير والدكتوراه في الجامعات البريطانية المعروفة عالميًّا في «أصول الدين»، والتخصصات ذات الصلة.

مجالات المنحة

تقدم المنحة لخريجي الأزهر وقادة المستقبل الراغبين في اكمال الدراسات العليا مثل الماجستير والدكتوراه في إحدى جامعات المملكة المتحدة، ويجب أن يكون محور تركيز أبحاث الطلاب في مجالات:

أصول الدين.

مقارنة الأديان.

فلسفة الأديان.

تاريخ الأديان.

الدراسات الأنثروبولوجية في الثقافات المختلفة.

وتهتم المنحة بشكل خاص بالموضوعات التالية:

الفلسفة الغربية الحديثة وتشمل: «التجريبية والمثالية الألمانية، والذرائعية، والفلسفة القارية، والفلسفة التحليلية، وعلم الظواهر، والنظرية النقدية».

ونظرية القرن العشرين وتشمل: «السيميائية، والتأويلية، والبنيوية، وما بعد البنيوية، والنظرية النقدية».

ويتم تشجيع المتقدمين الذين يدرسون مواضيع مشتركة بين التخصصات ذات الصلة، مثل التاريخ، الفلسفة، العلوم السياسية، ودراسات المناطق، للتقدم بطلب المنحة.

ستغطي كل منحة دراسية رسوم الدراسة لمدة عام واحد للماجستير، وثلاث سنوات للدكتوراه، إضافة إلى تكاليف الإقامة الكاملة والمعيشة ورحلة العودة السنوية من الدرجة الاقتصادية من مصر إلى المملكة المتحدة.

الشروط القبول في المنحة

أن يكون موظفًا بالأزهر كمدرس مساعد أو محاضر مساعد في إحدى الكليات التالية «أصول الدين، الشريعة والقانون، الدراسات الإسلامية «بنات وبنين»، والدعوة واللغة العربية».

إجادة اللغة الإنجليزية بشكل جيد، على الأقل المستوى السابع في اختبار «IELTS».

المرونة والقدرة على التفوق في دراسة الدكتوراه والتطور في بيئة الدراسة المستقلة.

إمكانية الترقي إلى مناسب قيادية ومواقع التأثير.

المعايير الاختيارية «المستحسنة»:

الحصول على مؤهل الماجستير في مجال ذي صلة أو التسجيل في برنامج الماجستير بعد إتمام جميع المقررات الإلزامية بنجاح.

خطوات التقدم للمنحة

ينبغي على المرشحين الذين يستوفون الشروط، ويرغبون في بدء دراستهم في أواخر عام 2021..

تقديم نموذج طلب بعد استيفاء البيانات المطلوبة إلى: scholarships@britishcouncil.org.eg

على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 9 يناير الجاري في تمام الساعة 4 مساءً.

سيتم فرز الطلبات وإعداد القائمة المختصرة بمن وقع عليهم الاختيار؛ ليبدأ إجراء المقابلات الشخصية في أواخر يناير – أواخر فبراير 2021 «سيتم تقديم مواعيد دقيقة للمرشحين المدعوين، لإجراء المقابلة».

يرجى ملاحظة أنه سيتم منح هذه المنحة شريطة حصول المرشحين على درجة مناسبة في نظام اختبار اللغة الإنجيلزية «IELTS»، وقبولهم في إحدى جامعات المملكة المتحدة.