كيف انتصر الإسلام لتعاليم السيد المسيح؟.. الأزهر الشريف يجيب

يعمل الأزهر الشريف على تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تسببت في جماعات الإسلام السياسي في التعامل مع أشقائنا في الوطن، ومن ضمن تلك الأمور، علاقة المسلمين بالسيد المسيح عيسي بن مريم، وكيف انتصر الإسلام لتعاليم المسيح.

وأكد الدكتور سعيد عامر، الأمين المساعد بمجمع البحوث الإسلامية، وأحد علماء الأزهر الشريف، أن الإسلام قائم على عظمة الحب والإخاء والتسامح، فهناك قواعد رئيسية في التعامل منها عدم الإسفاه في عبادات غير المسلمين، واحترام مشاعرهم.

تعاليم المسيح

أوضح «عامر»، في مقال له نشرته مجلة «صوت الأزهر» الناطقة باسم المشيخة، أن الإسلام انتصر لتعاليم السيد المسيح عليه السلام، وفى طليعتها السلام والرحمة، فكان الإسلام نصيرا لها ومدافعا عنها، فسوى الإسلام بين أهل الكتاب فى بلاد الإسلام وبين المسلمين فى الحقوق والواجبات، فالناس جميعا آمنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم.

وأضاف: (اختار الله تعالى للتعامل مع غير المسلمين كلمة «البر»، وهى الكلمة المستخدمة فى أعظم حق على الإنسان بعد حق الله تعالى وهو «بر الوالدين»، كما أجاز الإسلام مؤاكلتهم ومصاهرتهم «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم»).

القول الحسن للبشرية

كما شدد الإسلام على القول الحسن للبشرية وليس للمسلمين فقط، بل لكل الناس مسلمين وغير مسلمين بمناسبة أو غير مناسبة، والقول الحسن هنا واجب إسلامى، والميلاد له فى الإسلام قيمة كبيرة «إذ قالت الملآئكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم»، كما أمر الإسلام المسلمين بأن يدفعوا السيئة بالقول الحسن، وربط هذا القول بالدعوة إلى الله والعمل الصالح «ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم».

وهاجم سعيد عامر، دعوات التطرف والتشدد التي تحرض على الآخر، قائلا: «لا يجوز أن يعتد بتصرفات قليل من المسلمين ممن ضاق أفقهم أو ساء فهمهم؛ فمن المقطوع به أن الإسلام حجة على المسلمين، وليس المسلمون حجة على الإسلام، وكم ابتلى الإسلام بأناس ينسبون إليه، ويحسبون عليه، ولكنهم يؤذونه بسلوكهم وأقوالهم أكثر مما يؤذيه أعداؤه الذين يكيدون له أو يقاتلونه».