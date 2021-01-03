إزاي تسدد مخالفات المرور بالسعودية وفقا للطريقة الجديدة في 2021؟

تسديد غرامات المرور من الأمور التي تشغل بال المواطن السعودي، وفي ضوء الخدمات اليومية التي تستعرضها «الوطن» لقرائها في المملكة العربية السعودية، تقدم الطريقة الجديدة لسداد مخالفات المرور 2021 .

خطوات سداد مخالفة المرور

- في البداية يجب أن تعلم أنه يمكن سداد كافة المخالفات المرورية من خل الصراف الآلي في أي وقت وأي مكان .

- ثانيا قم بالذهاب إلى الصراف الآلي وقم بإدخال البطاقة البنكية الخاصة بصاحب السيارة، ويمكن تسديد المخالفة من أي ماكينة صرف على حسب البنك التابع له الشخص.

- ثالثا قم باختيار اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية وبعد ذلك سوف مجموعة من الخدمات اختار من بينها الخدمات الحكومية.

- رابعا يتم إدخال رقم الهوية الخاص بشخص المستعلم، والتي يجب إدخالها بشكل صحيح.

-خامسًا فور الانتهاء من إدخال رقم الهوية ستنتقل لقائمة أخرى متعلقة بالخدمات الإلكترونية، ويكون من ضمن اختياراتها خيار مخالفات المرور.

- سادسا يتم الضغط على مخالفات المرور ويتم ظهور قيمتها ويتم تسديدها مباشرة من الصراف الآلي.

مخالفات تحال للنيابة فورًا

وفي وقت سابق كان قد كشف المرور السعودية، عن 7 حالات مرورية يتم إحالتها للنيابة العامة.

ونشر عبر "تويتر" الحساب الرسمي للمرور السعودي، عقب أن وقّع نهاية ديسمبر الماضي كل من وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل، ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي بمقر النيابة، محضر تنسيق يتناول آلية إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة.

وجاء بمنشور المرور السعودي: «شمل المحضر إجراءات الضبط الجزائي المروري المتضمن إبلاغ النيابة العامة فورًا عند وقوع حادث مروري في عدد من الحالات».

وتمنت الحالات الآتي، حينما يكون قائد المركبة متعديًا، أو مفرطًا وتسبب في وفاة، حينما يتسبب الحادث بزوال عضو، أو تعطيل منفعته أو نتج عنه إصابة، إذا لم يقم قائد المركبة بإيقاف مركبته في مكان الحادث، في حال عدم المبادرة بإبلاغ إدارة المرور المختصة، من يقوم باستبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث، في حال عدم تقديم المساعدة الممكنة للمصابين، وعند افتعال وقوع حادث مروري.