تجار: انتعاش الطلب على اللب والسوداني بسبب الشتاء وأعياد الميلاد

سجّلت أسواق المحافظات انتعاشة كبيرة في مبيعات التسالي والمقرمشات بنسبة تجاوزت الـ20%، مقارنة بالأيام العادية.

وأرجع تُجّار زيادة المبيعات الى موسم الشتاء واحتفالات أعياد الميلاد، والإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة للموجة الثانية لفيروس كورونا، قائلين إن الإقبال من المواطنين كان كبيرًا على اللب والسوداني واللب السوري والمقرمشات مثل الكاجو والبندق.

وأشاروا إلى أن المواطنين حرصوا على شراء التسالي قبل ساعات من العام الجديد 2021، لا التزامهم في المنازل وإغلاق المحال طبقًا لمواعيد الفتح والإغلاق، بحسب أحمد فوزي تاجر وصاحب مقلة في منطقة الجيزة.

تراجع الأسعار العالمية

وأضاف إلى استقرار الأسعار دون زيادة نتيجة لتراجع الأسعار العالمية، وتراجع سعر الدولار في السوق المحلي، وخاصة الفول السوداني ليباع بـ56جنيها ويباع اللب السوبربـ 96جنيها واللب الأبيض 112 جنيها واللب السورى 48جنيها والحمص بـ 36جنيها، والمقرمشات من 70 الى 100جنيه، ولب الخشب يبدأ من 44 إلى 58 جنيها والفشار تراوح سعره من 15 جنيها إلى 20 جنيها حسب النوع، وكيلو الملبس الفواكه 40 جنيها وشيكولاته بروشية بندق لوز 60 جنيها وكيلو الطوفي 40 جنيها.

ومن جهته، قال عادل عزيز صاحب مقلة، إن عدد كبير من المقالى تقوم بتعبئة المسليات لتنشيط المبيعات وتلبية الاحتياجات لتتناسب مع قدرة المواطنين الشرائية حيث يباع ربع كيلو ليباع ربع كيلو سوداني مملح بـ14 جنيها، ربع كيلو لب سوري مملح بـ 19 جنيها، وربع كيلو لب سوري غير مملح 19 جنيها، وربع مقرمشات الصينية 40 جنيها، وربع سوداني بالشيكولاته 22 جنيها وبندق مقشر 200 جرام 40 جنيها، وعيـن جمل مقشر 200 جرام 60 جنيها واللوز مقـشر 200 جرام 58 جنيها، والوز مقشر أبيض 200 جرام 65 جنيها، وفسـدق محمص 200 جرام 68 جنيها، كـاجو محمص 200 جرام 68 جنيها، لوز محمص 200 جرام 64 جنيها وبندق محمص 200 جرام 48 جنيها.

ورصدت «الوطن» وجود عروض سعرية وتخفيض في الأسعار لتنشيط المبيعات في عدد كبير من الهايبر ماركت ليباع كيلو العين الجمل من 180 ليصل إلى 120جنيها والبندق من 175بدلا من 250جنيه والمحمصات من 250 لتباع بـ 145جنيها.