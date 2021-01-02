قوات الاحتلال تقمع مسيرة بكفر قدوم طالبت بفتح شارع مغلق لصالح مستوطنة

واصل الاحتلال الإسرائيلي في ثان أيام العام الجديد 2021، انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضد الفلسطينيين وقمع المسيرات السلمية.

ومساء اليوم، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة «كفر قدوم» شرقي قلقيلية.

وتتبع بلدة «كفر قدوم» محافظة «قلقيلية»، وتطالب مسيرة البلدة، بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما لصالح مستوطني مستوطنة «قدوميم» المقامة عنوة على أراضي القرية.

وكان 18 فلسطينيا، أصيبوا أمس الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع الاحتلال، المسيرة الأسبوعية لـ«كفر قدوم».

من جانبه، قال منسق المقاومة الشعبية مراد شتيوي، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن عددا كبيرا من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا «كفر قدوم»، وأطلقوا وابلا من قنابل الغاز والصوت على الفلسطينيين.

وفي 18 ديسمبر الماضي، نجح فلسطينيون مشاركون في مسيرة «كفر قدوم»، في إسقاط طائرة مسيرة لجيش الاحتلال مخصصة لإلقاء قنابل.

وقالت مصادر فلسطينية، في ذلك الوقت، إن الطائرة تم إسقاطها، أثناء محاولة جندي إسرائيلي توجيهها لاطلاق قنابل غاز باتجاه المسيرة الأسبوعية، قبل نجاح الفلسطينيون من تحطيمها بالكامل.

وفي سياق متصل، دعا الاتحاد الأوروبي، الاحتلال الإسرائيلي، إلى التحقيق السريع في إطلاق النار على فلسطيني، يُدعى «هارون أبو عرام»، يبلغ من العمر 24 عاما جنوب الخليل، ومحاسبة الجناة.

وأصيب «أبو عرام»، أمس الجمعة، برصاص الاحتلال، في «منطقة لتوانة» جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وأظهر فيديو، قيام جنود الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق النار من مسافة الصفر باتجاه الفلسطيني، أثناء محاولته منعهم من الاستيلاء على مولد كهربائي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، إن إصابة «أبو عرام» جاءت برصاصة في رقبته، ما تسبب له بشلل رباعي.

وشدد «الاتحاد الأوروبي» في بيان صحفي، على رفضه للاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة، مشيرا إلى أن الشاب الفلسطيني كان يعيد بناء منزله، الذي هدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي في نوفمبر الماضي، مخالفة بذلك للقانون الدولي، وفقا لما ذكره «المركز الفلسطيني للإعلام».

وفي سياق انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين بحق الشعب الفلسطيني، اعتدى مستوطنون، اليوم، على المزارعين في «مسافر يطا» في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة تحت حماية جيش الاحتلال.

وفي سياق آخر، ردت سهى، زوجة الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات على ما تناقلته وسائل إعلام بأنها برأت إسرائيل من قتل زوجها، وأكدت عرفات، أن الأمر لا يزال بيد القضاء، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.