إعادة تشغيل مطار عدن الدولي بعد أيام من وقوع 3 انفجارات

هزت 3 انفجارات صالة مطار عدن الدولي، الأربعاء الماضي، تزامنا مع وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة قادمة من السعودية، فيما بلغت حصيلة قتلى الانفجارات 25 قتيلا و110 مصابين، وعلى الإثر اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، الحوثيين بالمسؤولية عن الانفجارات.

واليوم، أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، إعادة تشغيل المطار ابتداء من غد الأحد، ووجه وزير النقل اليمني، عبدالسلام حميد، خلال تفقده عملية تأهيل المطار الدولي، بعودة الملاحة الجوية وتشغيل الرحلات ابتداء من الغد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وكانت «الخارجية» اليمنية، قالت أمس الجمعة، إنها تعمل على إعادة فتح المطار اليمني في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن تورط الحوثيين في الانفجارات التي طالت المطار.

وأوضح وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، في وقت سابق، إن الصواريخ التي استهدفت المطا انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون، وأشار المسؤول اليمني، إلى أن الهدف كان استمرار حالة الحرب ورفض السلام.

وقال حميد، خلال زيارته للمطار، إن الهجوم لن يثني الحكومة اليمنية عن العمل وتفعيل مؤسسات الدولة والحفاظ عليها رغم الصعوبات والمعوقات.

ميدانيا، أعلنت وحدة الرصد في المركز الإعلامي للجيش الوطني اليمني، اليوم، أنه قتل أكثر من 9 ألف من الحوثيين المدعومين من إيران، بنيران الجيش والمقاومة الشعبية وبغارات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، في جبهات القتال المختلفة، خلال عام 2020.

وأوضحت «وحدة الرصد»، أنه بلغ إجمالي قتلى الحوثيين منذ يناير 2020 وحتى ديسمبر من العام ذاته، 9328 قتيلا، وفقا لما ذكره موقع «سبتمبر نت».

وكان أكتوبر من العام الماضي، الأشد فتكا بعناصر الحوثيين، حيث قتل 1220 حوثياً، يليه سبتمبر 2020 بواقع 700 قتيلاً، وأغسطس من العام ذاته بواقع 696 قتيل.