«مياه الشرب» تحل 142 ألف شكوى بـ4 محافظات في 2020

تمكنت 4 شركات مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظات القليوبية والمنيا وأسيوط والمنوفية من استقبال وحل ما يقرب من 142 ألف شكوي خلال عام 2020.

وتسعى الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بفتح قنوات تواصل متعددة مع المواطنين لاستقبال مشاكلهم والاستجابة لها من اجل تحسين الخدمات المقدمة لهم.

استقبلت إدارة الخط الساخن بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنيا مايقرب من 14 ألف و234 شكوى مياه وصرف صحي خلال عام 2020.

وتنوعت الشكاوى بين انقطاع مياه أو طفح صرف أو تعليق على جودة، بجانب شكاوى من سرقة الأغطية من بعض الأماكن وتم متابعة حل هذه الشكاوى.

وفعلت الشركة العديد من الخدمات لاستقبال الشكاوى من خلال رقم واتس للخط الساخن لاستقبال الشكاوى وهو 01271269587، ورقم موبايل 01271196196، بالإضافة إلى الرقم الأرضي 125.

حل الشكاوى الواردة بالقليوبية

واستقبلت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية من خلال إدارة الخط الساخن والإدارة العامة للعلاقات العامة خلال العام المنقضي ما يقرب من 26 ألف شكوى وتم حلها.

و شملت شكاوي المياه انقطاع أو تسريب أو ضعف أو كسر وجودة مياه ومحاسبية وصرف صحي من انسدادات وكسر مواسير.

وتستقبل الشركة الشكاوى من خلال الخط الساخن 125 أو عبر الواتس آب على رقم 0120028880 أو تطبيق الهاتف المحمول 125 والصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

حل مشاكل المواطنين في أسيوط

واستقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد 24 ألف شكوى عبر كافة قنوات التواصل المختلفة ما بين الخط الساخن وخدمة العملاء وخدمة مواطنين ومركز الإعلام ومراكز خدمة العملاء المتنقلة والثابتة.

توفير العديد من قنوات الاتصال بالمنوفية

واستقبل الخط الساخن 125 بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنوفية حوالى 77 ألف شكوى وتم حلها.

ووفرت الشركة العديد من قنوات الاتصال المختلفة للتواصل معهم خلال 24 ساعة في اليوم عن طريق الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي والواتس 01220906668 أو من أى محمول 2175428/048 - 2175042/048 والموقع الإلكتروني للشركة mcww.com.eg أو عبر الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة https://www.facebook.com/media.mcww/ والموبيل أبليكيشن 125 hcww من أجل الارتقاء بالأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

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