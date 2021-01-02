طبيبة المخدرات للنيابة: أعالج بها المرضى.. والتحريات: تتاجر وتكسب

أنكرت طبيبة نساء وتوليد بمنطقة شبرا الخيمة الاتهامات التي وجهتها لها النيابة العامة بالإتجار في المخدرات، عقب ضبط كمية كبيرة من المخدرات داخل عيادتها الخاصة بشبرا الخيمة.

وقالت المتهمة خلال التحقيق معا، إنها لا تتاجر في المخدرات بل تستخدمها في علاج مرضاها حيث أجابت على سؤال المحقق حول سبب وجود كمية من العقاقير المخدرة بقولها، «دي بنستخدمها زي مسكنات للآلام ومش دايما بديها للمرضى، باوصفها بس للي محتاجينها عشان مبيعرفوش يجيبوها من برة»

المتهمة: أنا مش بتاجر

واضافت المتهمة أنها تقوم ببيع تلك الأدوية للمرضى بسعر السوق، «أنا مش بتاجر، باخد تمنها بس» فواجهتها النيابة بتحريات المباحث الجنائية حول تأكيد المصادر السرية بحيازتها للأدوية المخدرة المدرجة على جداول المخدرات في عيادتها وهي تعلم أنها أدوية محظور بيعها أو تداولها، بلا تمييز للمتعاطين تحت ستار أنها طبيبة وتبيعها للمرضى وأنها تحقق مكاسب مادية من وراء نشاطها ذلك.

وقررت نيابة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، أمس حبس المتهمة، وهي طبيبة نساء وتوليد 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامها بحيازة مواد مخدرة داخل عيادتها وأصرت الطبيبة على أنها مظلومة ولم تكن تتاجر بتلك المخدرات بل تستخدمها كمسكنات للمرضى في حالة شعورهم بالآلام الشديدة.

التحريات: الأدوية المضبوطة محظور تداولها

كان اللواء فخر الدين العربي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بمداهمة المباحث، بعد استئذان النيابة العامة، عيادة طبيبة نساء بمنطقة شبرا الخيمة ثاني، وضُبط بحوزتها كميات مختلفة من المواد المخدرة، محظور تداولها بالعيادات وأنها تحصل مقابل ذلك على مقابل مادى كبير، وأنها تحصل على تلك المخدرات من خلال «ديلر» يقوم بتوصيلها الى عيادتها بادعاء أنه مندوب شركة أدوية، فتم القبض على المتهمة وأحالتها للنيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارا بحبسها.