عاجل.. النيابة تحقق في وفاة مريضين بمستشفى زفتى لنفاذ الأكسجين بها

تلقت «النيابة العامة» بلاغًا يوم الأول من شهر يناير 2021 بوفاة مريضة «بقسم العناية المركزة بمستشفى زفتى العام» على إثر ادعاء انقطاع الأكسجين بالمستشفى وإهمال بإدارتها، وقد تبينت «النيابة العامة» وفاة حالة أخرى لم يُبلَّغ بها، حسب بيان صدر على الصفحة الرسمة للنيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

النيابة العامة تجرى تحقيقاتها حول كيفية نفاذ الإكسجين بالمستشفى

وتجري «النيابة العامة» تحقيقاتها حول كيفية نفاذ الأكسجين بالمستشفى، والإجراءات المتخذة في حالة نفاذه، ومدى اتباع تلك الإجراءات في الواقعة محل التحقيق؛ وصولًا لحقيقة سبب وفاة المريضين، وقد قررت «النيابة العامة» -استكمالًا للتحقيقات- تشكيلَ لجنة من «مديرية الشئون الصحية بالغربية» لحصر عدد المرضى بالمستشفى، وبيان سبب دخولهم، والإجراءات التي اتخذت معهم، وعدد المتوفين، وبيان سبب وفياتهم.

استدعت النيابة ذوي المتوفين لسؤالهم وجارٍ استكمال التحقيقات

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الأدوات والأجهزة المستخدمة هناك بيانًا لمدى سلامتها، وعما إذا كانت الواقعة حدثت عن عمد أم إهمال، وبيان المتسبب فيها، كما طلبت «النيابة العامة» ملفات المرضى المتوفين بالمستشفى وتحريات «إدارة البحث الجنائي»، واستدعت ذوي المتوفين لسؤالهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.