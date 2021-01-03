كيفية مشاركة الشاشة على تطبيق Zoom من الهاتف أو الكمبيوتر؟

مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، حتى تخطي حاجز الإصابات الألف إصابة يوميًا، أصبح تخفيض العمالة في المؤسسات الحكومية والخاصة ضرورة ملحة، مما يجعل الكثيرين يعملون بالمنزل، وتعتبر الاجتماعات الاونلاين جزءا من متابعة العمل.

ويعتبر تطبيق زووم Zoom واحدا من أكثر التطبيقات استخدمًا في الاجتماعات، وقد تحتاج في كثير من الأحيان إلى مشاركة شاشة الكمبيوتر خاصة خلال المحادثة بهدف عرض فيديو تعليمي أو توضيحي، فكيف يمكن مشاركة شاشة أثناء المحادثة.

وتستعرض "الوطن" استمرار للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، في خطوات بسيطة كيفية مشاركة شاشة عبر تطبيق زووم، عبر الكمبيوتر أو الهاتف المحمول..

كيفية مشاركة شاشة الكمبيوتر في زووم

إذا كنت أنت الشخص المستضيف في محادثة تطبيق زووم، فيمكنك مشاركة الشاشة ببساطة من خلال الضغط على خيار مشاركة الشاشة "Share Screen" الموجود أسفل النافذة.

مشاركة شاشة الكمبيوتر في محادثة زووم

إذا كنت تستخدم جهاز الكمبيوتر، فيمكنك الضغط على اختصار لوحة المفاتيح وهي لإظهار الشاشة Alt+s لأجهزة التي اعمل بأنظمة الويندوز.

أو الضغط على Command+Shift+S بالنسبة لأجهزة ماك.

سوف تظهر نافذة الخيارات الخاصة بمشاركة الشاشة

يمكنك اختيار أو الضغط على قسم "Basic" ثم يمكنك بعدها تحديد الشاشة التي ترغب في مشاركتها (في حالة ما إذا كنت متصلاً بشاشة متعددة)، أو برنامج معين مثل جوجل كروم أو وورد، إكسل، وما إلى ذلك.

بعد تحديد الشاشة التي ترغب في إظهارها، قم بالضغط على كلمة مشاركة "Share" الموجودة في زاوية أسفل يمين النافذة.

وفي حالة إذا كنت ترغب في إيقاف مشاركة الشاشة، يكفي فقط أن تقوم بالضغط على العلامة الحمراء أو "Stop Share" الموجودة أعلى الشاشة التي تشاركها.