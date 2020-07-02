صور.. البابا يلتقي كهنة قطاع المنتزه عبر تطبيق "زووم"

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لقاءً عبر الفيديو كونفرانس على شبكة الإنترنت، عبر تطبيق "زووم" مع كهنة كنائس قطاع المنتزه بمشاركة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس القطاع.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا ألقى كلمة على الكهنة دار موضوعها عن "الرجاء" وأجاب على أسئلة المشاركين.

يذكر أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قررت السبت الماضي، تفويض الأساقفة في فتح الكنائس أو استمرار غلقها حسب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في كل محافظة.

وتعد كنائس القاهرة والإسكندرية "إيبارشية البابا" والذي قرر الأخير بناء على زيادة الإصابة بفيروس كورونا في المحافظتين استمرار غلق الكنائس بهما حتى منتصف الشهر الجاري.