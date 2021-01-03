إصابة 4 مذيعين بفيروس كورونا في يوم واحد

ما زال فيروس كورونا، يجتاح الوسط الإعلامي في الآونة الأخيرة، إذ أعلن أربعة مذيعين إصابتهم في يوم واحد، وهم أحمد سالم، ونانسي نور، وياسمين سعيد ونرمين الشريف.

وكتبت نانسي نور، مذيعة قناة «إكسترا نيوز» ، عبر خاصية «ستوري» على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أن نتيجة التحاليل ثبتت إيجابياتها.

ووجهت رسالة إلى زملائها في العمل وكذلك أصدقائها، بقولها: «لكل من تعامل معي الأيام الأخيرة، عليه فحص نفسه.. حافظوا على نفسكم، وابقوا في أمان».

كما أصيبت الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج «الجمعة في مصر»، عبر قناة «Mbc مصر»، بفيروس كورونا، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله على كل حال.. كل حاجة بتحصل في حياتنا بتحصل لسبب.. حتى لو كانت مؤلمة.. فالحمد لله على كل حال.. كورونا».

فيما أعلنت نرمين الشريف، مذيعة قناة «المحور»، عن إصابتها هي الأخرى، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «دعواتكم بقى ليا لأن الدور صعب أوى».

كما أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج «المواجهة مع النفس» عبر قناة «القاهرة والناس»، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب القائمون على الصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إصابة الإعلامي أحمد سالم بفيروس كورونا.. الدعاء له بالشفاء العاجل».

يذكر أن أسرة الإعلامي وائل الإبراشي، قد أصدرت بياناً صحفياً، مساء السبت، تعرب فيه عن غضبها الشديد من شائعة تدهور حالة الأخير الصحية بعد إصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

وقالت الأسرة في بيانها عبر الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «بناء على رغبة الأسرة، هذه هي الصفحة الرسمية والوحيدة للإعلامي وائل الإبراشي، والتي سوف تنشر مستجدات الحالة الصحية له من خلالها فقط».

وأضاف البيان: «الحالة الصحية في استقرار تام بإذن الله وتستجيب للتحسن، ونرجو من الجميع احترام مشاعر الأسرة بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة».