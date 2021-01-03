المرور تعلن استمرار إغلاق 10 طرق بسبب الشبورة و13 نصيحة لقيادة آمنة

أعلنت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، استمرار إغلاق 10 طرق أمام حركة المرور بسبب الشبورة وهي محور 26 يوليو، وطريق مصر أسوان الزراعي من بني سويف حتى المنيا، وطريق الإسماعلية، وطريق السويس، وطريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق العلمين الصحراوي، والكريمات، وطريق الفيوم، وطريق العين السخنة، وطريق شبرا بنها الحر.

كتيب تعليمات القيادة الآمنة في الشبورة

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات، الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، والالتزام بدليل القيادة الآمنة في الشبورة، وهي تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة وإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة، مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت، وفتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثف البخار داخل السيارة، واستخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون السيارة مرئية لباقي قائدي السيارات على الطريق، وأن تكون سرعة السيارة في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث يتمكن قائدها من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

الاسترشاد بالخطوط الأرضية

كما شمل كتيب تعليمات الإدارة العامة للمرور، استعمال مساحات الزجاج واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى يشعر باقي قائدي السيارات بوجودك، وعدم التوقف في الشبورة على الطريق مهما حدث، وفي حالة تعطل السيارة يجري تجنيبها في أقصى يمين الطريق وبعيدا عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر، وغالبا ما تكون الشبورة متقطعة ومتحركة لذلك لا ينبغي الإسراع في المسافة بين منطقة وأخرى حتى لا تفاجئ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما يجب، وضاعف مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك والسير في الحارة الوسطى من الطريق، والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى، ولا تتخطى السيارة التي أمامك أثناء الشبورة، وإذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال لا تدخل منطقة الشبورة، ويجري تجنيب السيارة في مكان آمن بعيد عن الطريق لحين انتهاء الشبورة.