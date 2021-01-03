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محمود مسلم

غلق طريقي السويس والإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة المائية

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الوطن
05:31 ص | الأحد 03 يناير 2021
طريق السويس

طريق السويس

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن غلق طريق السويس أمام حركة المرور لوجود الشبورة المائية، كما قررت غلق طريق الإسكندرية الصحراوي لنفس السبب.

كانت الإدارة العامة للمرور قررت غلق محور 30 يونيو القادم من العين السخنة اتجاه السويس، والقادم من الإسماعيلية اتجاه السويس لوجود الشبورة المائية.

كما أعلنت غلق طريق «مصر - أسوان الزراعي»، من محافظة بني سويف حتى محافظة المنيا لوجود شبورة مائية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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