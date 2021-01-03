لمياء عبدالحميد: توقفت عن الكلام من شدة الوجع بسبب كورونا

قالت الإعلامية لمياء عبدالحميد، المذيعة بشبكة تليفزيون «الحياة»، إنها سعيدة لعودتها لتقديم برنامجها «الدنيا بخير»، بعد تعافيها من فيروس كورونا «كوفيد 19».

وقالت لمياء عبدالحميد، لـ«الوطن» إن ظهورها على شاشة قناة «الحياة» وعودتها من جديد لتقديم برنامجها والذي يحمل طابعًا دينيًا اجتماعيًا، فضل من الله، بعد أن توقفت عن الظهور على الهواء مباشرة وتقديم حلقات جديدة منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي بعد إصابتها بفيروس كورونا، وقيام إدارة القناة بإعادة تقديم حلقات سابقة.

وأضافت بقولها «أخذت دور صعب جدًا، وكنت تعبانة ومش بقدر اتكلم من شدة الوجع، والحمدلله على كل حال، وبطلب دعوات المحبين باستمرار».

وفي 15 ديسمبر الماضي أعلنت لمياء عبدالحميد، التي انتقلت لشبكة تليفزيون «الحياة» في شهر مارس الماضي، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت «الحمدلله كورونا»، وخضعت للعزل المنزلي وتلقت بروتوكول علاجي، حتى ظهرت سلبية مسحة العينة الجديدة وتعافت تمامًا.

وفي الوقت نفسه، أصيب عدد من الإعلاميين بفيروس كورونا، أبرزهم وائل الإبراشي، مقدم برنامج التاسعة على شاشة التليفزيون المصري، وتم نقله إلى المستشفى خلال الأيام الماضية، كذلك إصابة نجوى إبراهيم، وأحمد سالم، ونانسي صلاح، وعدد من الإعلاميين الرياضيين منهم سيف زاهر، وكريم شحاتة، وعماد متعب.

فيما تعافى عدد آخر من الإعلاميين بعد إصابتهم بفيروس كورونا، منهم رامي رضوان مقدم برنامج مساء dmc على شاشة قنوات dmc، ومحمد نشأت مقدم برنامج ماوراء البرنامج على شاشة قناة النهار، ودينا عبدالكريم مقدمة برنامج صباح الخير يامصر على شاشة التليفزيون المصري.

وأصيب عدد من الفنانين بفيروس كورونا، منهم يسرا، كريم فهمي، أمير كرارة، إيناس الدغيدي، هالة خليل، غادة إبراهيم، المنتج جمال العدل، وتعافي عدد من الفنانين بعد إصابتهم بالفيروس منهم، محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، وبسنت شوقي.