وزير الزراعة الصيني: نعمل لتعزيز إنتاج المحاصيل وحماية الأراضي في 2021

قال تانج رن جيان وزير الزراعة والشؤون الريفية الصيني، إنَّ الصين ستعمل على تأمين إنتاج المحاصيل وتطوير صناعة البذور وتعزيز حماية الأراضي الزراعية خلال عام 2021 لتعزيز نهوض الريف وتسريع التحديث الزراعي والريفي.

وذكر تانج، أنَّ الصين ستسعى جاهدة لضمان تجاوز إنتاج المحاصيل 650 مليار كيلوغرام هذا العام في محاولة لتأمين إمدادات الغذاء للبلاد.

وأضاف تانج، أنَّه من أجل دعم صناعة البذور، ستبدأ الصين البحث عن التقنيات الجوهرية وتطلق مشروعات كبرى للتربية البيولوجية وتنشئ مستودعات لبذور المحاصيل والأسماك البحرية وأنواع الماشية.

ومن المقرر أنَّ يتمّ بناء 100 مليون مو (حوالي 6.66 مليون هكتار) من الأراضي الزراعية عالية المستوى كل عام في الفترة من عام 2021 إلى عام 2022، وفقا لتانغ.

وقال تانج، إنَّ الوزارة ستبذل أيضا جهودا لتحديث الصناعة الريفية وسلاسل التوريد وتحقيق الاستقرار في تعافي إنتاج الخنازير وتحسين جودة وسلامة المنتجات الزراعية.

وقد أظهرت بيانات صادرة عن وزارة النقل أن حجم الشحن في الصين بلغ 41.85 مليار طن خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020، بانخفاض 1.2% على أساس سنوي.

ووفقًا للبيانات، انخفض حجم الشحن البري 1.2% عن العام الأسبق، بينما انخفض حجم الشحن عبر الممرات المائية بنسبة 3.6%.

وفي نوفمبر الماضي وحده، نقلت الصين 4.65 مليار طن من الشحن، بزيادة 7.2 بالمائة على أساس سنوي.

وزادت استثمارات الأصول الثابتة في النقل 8.2% على أساس سنوي لتصل إلى 3.2 تريليون يوان (حوالي 490.4 مليار دولار أمريكي) في الأشهر الـ11 الأولى.

أظهرت بيانات رسمية أنَّ استثمار الأصول الثابتة في الصين في قطاع النقل حافظ على نمو مستقر خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020.

ووفقًا لوزارة النقل، ارتفع إجمالي الاستثمار في الأصول الثابتة في النقل في الفترة من يناير إلى نوفمبر العام الماضي، بنسبة 8.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.2 تريليون يوان (حوالي 490.4 مليار دولار أمريكي).

وقالت الوزارة إنَّ غالبية الاستثمارات في النقل ذهبت إلى بناء الطرق والممرات المائية، حيث قفزت بنسبة 10.9% عن العام الأسبق إلى 2.4 تريليون يوان.

وفي نوفمبر الماضي وحده، استثمرت الصين 322 مليار يوان في قطاع النقل، بزيادة 2.7% على أساس سنوي.