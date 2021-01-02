الصين تكشف أصل كورونا: نتج بشكل منفصل في كهوف طبيعية

منذ ظهوره في مدينة «ووهان» الصينية في أواخر العام 2019، تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مخلفا وراءه ملايين الإصابات وأكثر من مليون وفاة على مستوى العالم، كما ساهم كورونا في تصاعد الاتهامات بين الولايات المتحدة والصين حول موطن الفيروس الأول.

من جانبه، قال وزير الخارجية الصيني «وانج يي»، اليوم، إن العديد من الدراسات أظهرت أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» نتج عن تفشي المرض بشكل منفصل في أماكن مختلفة على مستوى العالم.

وأوضح «يي»، في مقابلة مع التلفزيون المركزي الصيني، إنه عندما أصاب الفيروس، بلاده، اتخذت السلطات الصينية على الفور إجراءات التحقيق الوبائي، كما تم تحديد العوامل وتسلسل جينات الفيروس.

ووصل عدد الإصابات بكورونا حول العالم، 84.633.365 ، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات جراء الإصابات بالفيروس على مستوى العالم، 1.839.450، بينما وصلت حالات الشفاء من كورونا المستجد 59.834.559، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».

وفي سياق متصل، أشارت وكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية، في تقرير لها، إلى قيام الصين، بأبحاث سرية للوصول إلى أصل كورونا في كهوف طبيعية، ووصفت الوكالة الأمريكية الكهوف بالثقب الأسود.

ويطلق «الفاتيكان»، حملته للتطعيم ضد كورونا في منتصف يناير الجاري، وقالت «الفاتيكان»، في بيان، إن الحملة ستعطي الأولوية للمسنين وعمال الصحة لتعزيز مناعتهم ضد الفيروس قبل الانتقال إلى بقية سكان الفاتيكان.

وكانت دول «الاتحاد الأوروبي»، من بينها إيطاليا، اعتمدت التطعيم ضد الفيروس بلقاح «فايزر» والذي طورته شركة «فايزر» الأمريكية و«بيوتنيك» الألمانية.

من جانبه، ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أنه لم يعرف إن كان بابا الفاتيكان البابا فرنسيس ذاته سيتلقى اللقاح ومتى.

وحددت «جمعية الأطباء السريلانكيين»، شروطا لدفن جثث المتوفين جراء كورونا، عقب اعتراضات مسلمين ومسيحيين على الحرق القسري للجثث.

وقالت لجنة سريلانكية من 11 طبيبا وخبيرا في تقرير، إن دفن جثث المتوفين جراء الفيروس وفق قواعد معينة لا يشكل خطرا على الصحة، موضحة أنه بالإضافة إلى الحرق، يمكن تطبيق الدفن، بشرط مراعاة الإجراءات الصحية.

بدوره، قال مستشار الرئيس اللبناني للشؤون الصحية، وليد خوري، إن شركة «فايزر» الأمريكية، طلبت من لبنان رفع المسؤولية عنها في حال تعرض أي شخص لأي مضاعفات خطيرة عقب تلقيه اللقاح.

وأكد خوري، أن اللقاح سيصل إلى بلاده خلال أول أسبوع من فبراير المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي بريطانيا، أعلنت السلطات المحلية، تسجيل 57725 إصابة و445 وفاة جديدة بكورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، أنها سجلت11831 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 2130000 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في السعودية إلى 362979 حالة

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 101 حالة إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 362979 حالة.

وأشارت الصحة السعودية، إلى تسجيل 9 حالات وفاة جراء الإصابة بكورونا، لتصل حصيلة وفيات كورونا إلى 6239‏ حالة وفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وأضافت الوزارة السعودية، أنه تم تسجيل 182 حالة تعافٍ جديدة ليصل إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 354263 حالة.

وكانت السلطات السعودية، أطلقت في 17 ديسمبر الماضي، حملة تطعيم ضد كورونا بلقاح «فايزر» والذي تم تطويره بمشاركة شركة«فايزر» الأمريكية و«بيونتيك» الألمانية.

وفي الإمارات، أعلنت «وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، إجراء 152588 فحصا جديدا لكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرة إلى الكشف عن 1963 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 211641 حالة.

وأوضحت الوزارة الإماراتية، أنه تم تسجيل 3 حالة وفاة لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 674 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».