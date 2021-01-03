رئيس «دمياط الجديدة:» جار إنهاء اختبار الكهرباء لـ358 وحدة بـ«سكن مصر»

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنَّه جارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع لـ15 عمارة بإجمالي 358 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر جنوب الحي الأول بمدينة دمياط الجديدة، والتي سيبدأ تسليمها.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنَّه تمّ الانتهاء من تنفيذ العمارات بالكامل، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع و المرافق، حيث تم تركيب 3 أكشاك محولات بقدرة 500 كيلوفولت وتربيط الكابلات، واختبارها وتركيب شبكة الضغط المنخفض لإطلاق التيار الكهربائي بالعمارات، حتى تكون جاهزة للتسليم للحاجزين.

وأكّد «رجب»، أنَّ ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة علي إنجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ كل المشروعات بالمدينة في التوقيتات المحددة.