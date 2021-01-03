ضبط 3 بحوزتهم 52 تذكرة مخدر «شابو» في سوهاج

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان سوهاج، من ضبط 3 تجار مواد مخدرة وبحوزتهم 52 تذكرة لمخدر «الشابو»، زنة 115 جرامًا، وذلك أثناء استقلالهم سيارة ملاكي بدائرة القسم.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد محمد نصحي، مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، بورود معلومات للمقدم أحمد الموّلد، رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، معلومات لضباط قسم شرطة ثان سوهاج مفادها قيام كل من «أحمد.ف.م»، 31 عامًا، عاطل، والمطلوب في قضية «ضرب»، وسابق اتهامه في 5 قضايا مخدرات، و«الكحلاوي.خ.ع»، 38 عامًا، عاطل، وسابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، وسلاح بدون ترخيص، وسرقة حيوانات، ويقيمان بدائرة قسم أول سوهاج، و«عمرو.ح.ع»، 32 عامًا، عامل، ويقيم في أسيوط، ومطلوب في التنفيذ عليه في قضيتي مخدرات وسرقة.

وأشارت المعلومات الواردة إلى أن المتهمين يتخذون من دائرة القسم والأقسام المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وبعرض المعلومات علي اللواء عبدالحميد أبوموسي، مدير المباحث الجنائية، كلف بسرعة ضبط المتهمين .

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية قادها الرائد أحمد حمادي، معاون مباحث القسم، من ضبط المذكورين أثناء استقلالهم سيارة ملاكي ملك الثاني وبحوزتهم 52 تذكرة لمادة الشابو المخدر، زنة حوالي 110 جرامات تقريبًا، و250 جنيهًا، و3 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسيارة للتنقل بها، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بذكر أن مدير أمن سوهاج، كلف إدارة البحث الجنائي بتنفيذ حملات مكثفة على تجار المواد المخدرة، خاصة مخدر الشابو الذي انتشر في الآونة الأخيرة بين عدد كبير من الشباب، وبخاصة في مراكز المحفظة الجنوبية، وكلف مدير الأمن بسرعة القضاء علي التجار وضبطهم في أسرع وقت.