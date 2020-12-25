ضبط 41 قطعة سلاح وكمية من مخدر الشابو في حملة أمنية بسوهاج

واصلت الأجهزة الأمنية في سوهاج، حملاتها المبكرة لضبط الأسلحة غير المرخصة وتجار المواد المخدرة، وأسفرت عن ضبط 41 قطعة سلاح، وكمية من مخدر الشابو والحشيش.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبوموسي، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي، ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 41 قطعة سلاح بحوزة 41 شخصًا.

وفى مجال مكافحة جرائم المخدرات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد" من ضبط 30 تذكرة لمادة الشابو المخدر زنة 70 جراما بحوزة عامل يقيم دائرة مركز سوهاج.

كما ضبطت الحملة 15 قطعة لجوهر الحشيش المخدر زنة 100 جرام ومبلغ مالي 1170 جنيه ومطواة بحيازة عامل يقيم بجهينة الغربية، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، فضلا عن التحفظ على 21 قطعة لجوهر الحشيش المخدر زمة 60 جرام، سلاح ابيض " مطواه " بحوزة عامل يقيم دائرة مركز سوهاج، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وفي المراغة تمكن ضباط وحدة المباحث من ضبط عاملين يقيمان بدائرة المركز وبحوزتهما 33 قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر زنة 120 جراما، ومطواة قرن غزال، وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز طهطا من ضبط عاملين يقيمان دائرة مركز طهطا وبحوزتهما 250 جراما من مخدر الحشيش أثناء استقلالهما دراجة "توك توك"، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.