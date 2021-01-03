تفاصيل 9 وظائف لحديثي التخرج بمرتبات مجزية براتب يصل لـ4 آلاف جنيه

البحث عن فرصة عمل، حلم يطمح له الكثير من حديثي التخرج الذين يسعون جاهدين للاندماج في سوق العمل، سواء كان الحكومي أو الخاص في العام الأول أو الثاني من تخرجهم، وهو ما وفره موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال عدد من الوظائف المتاحة في مصر اليوم.

وظائف حديثي التخرج في مصر النهاردة

وظيفة سكرتيرة

اسم الشركة: مركز باڤون لطب وتجميل الأسنان.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

مستوىي الخبرة: حديثي التخرج.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 22 - 30 عاما.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

الراتب الأساسي: 2100 - 2300 جنيه.

الحوافز الإضافية: 200 - 300 جنيه.

وظيفة مدخل بيانات وشؤون إدارية

اسم الشركة: اتقان.

مقر العمل: السادس من اكتوبر - الجيزة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 - 26 عاما.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

الراتب الأساسي 3000 جنيه.

وظيفة مسؤولو مبيعات داخلية

اسم الشركة: ألبان زاهر.

مقر العمل: المرج - النزهة - عين شمس - جسر السويس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأكثر.

السن المطلوب: 24 - 45 عاما.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة، كإعاقة حركية خفيفة.

الراتب الأساسي: 2500 - 2800 جنيه.

الحوافز الإضافية: 100 - 500 جنيه.

وظيفة Accountant

اسم الشركة: الشديد جروب.

مقر العمل: مدينة العبور - القاهرة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة - ‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: تناسب جميع الأعمار.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مبيعات عبر الهاتف

اسم الشركة: إيمجريشن إكسبلورينج.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 21 - 35 عاما.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

الراتب الأساسي: 4000 جنيه.

وظيفة مسؤولة مبيعات داخلية

اسم الشركة: انديامو.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

السن المطلوب: 18 - 25 عاما.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

وظيفة مسؤول كول سنتر

اسم الشركة: اتصالات الدولية مصر i2.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 30 عاما.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: دامفي.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: تناسب جميع الأعمار.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

الراتب الأساسي: 1000 جنيه.

وظيفة مسؤولة تسويق إلكتروني

اسم الشركة: دليلك للايلتس.

مقر العمل: أبو حمص - ادكو - البحيرة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 21- 35 عاما.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

الراتب الأساسي: 3000 - 4500 جنيه.